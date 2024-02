Vastaanottokeskusten toimintaan tulossa muutoksia

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaa useassa eri osassa vuosien 2022 ja 2023 aikana. Kilpailutuksia jatketaan alkuvuonna 2024.

Kilpailutuksen seurauksena toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan. Lisäksi virasto siirtää suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Toimintojen siirtämisellä tavoitellaan erityisesti sitä, että asiakkaiden majoitusjärjestelyissä tapahtuisi mahdollisimman vähän muutoksia ja asiakkaiden ei tarvitsisi siirtyä paikkakunnalta toiselle.

– Kilpailuttamisen ja toimintojen siirtämisen taustalla on laki julkisista hankinnoista, joka velvoittaa Maahanmuuttovirastoa kilpailuttamaan vastaanottokeskustoimintaa. Kilpailutukset tukevat osaltaan myös monipuolisen toimittajakentän syntymistä sekä lisäävät toiminnan kustannustehokkuutta, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi.

Tällä hetkellä Suomessa on toiminnassa 87 vastaanottokeskusta, niiden sivutoimipistettä ja yksityismajoittujien palvelupistettä sekä 24 alaikäisyksikköä. Vastaanottojärjestelmässä on noin 33 600 asiakasta, joista 41 prosenttia asuu yksityismajoituksessa. Suurin osa asiakkaista on Ukrainasta paenneita.

Maahanmuuttovirasto vastaa vastaanottojärjestelmän toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Maahanmuuttoviraston omat vastaanottokeskukset sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa (Joutseno) ja Oulussa. Muita vastaanottokeskuksia ylläpitävät esimerkiksi järjestöt ja yritykset.

Moni asiakas voi muuttaa kuntaan

Muutokset voivat tarkoittaa osalle vastaanottokeskusten asiakkaista sitä, että oman vastaanottokeskuksen toiminta päättyy ja keskus vaihtuu.

– Vastaanottokeskukset pyrkivät tiedottamaan asiakkaita hyvissä ajoin mahdollisista muutoksista. Etukäteen tiedottamisella pyritään varmistamaan se, että asiakkaat pystyvät varautumaan tilanteeseen ja voivat halutessaan siirtyä kuntalaisiksi tai järjestää majoituksensa itse keskuksen ulkopuolella, kertoo Nurmi.

Vastaanottokeskukset on tarkoitettu väliaikaiseen majoittumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että turvapaikanhakijat asuvat vastaanottokeskuksessa, kunnes he muuttavat kuntaan mahdollisen myönteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen. Kielteisen päätöksen saaneiden vastaanottopalvelut päättyvät.

Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset puolestaan voivat hakea oikeutta kotikuntaan ja siirtyä kuntalaiseksi oleskeltuaan yhtäjaksoisesti vuoden Suomessa.

– Vastaanottokeskuksissa on tälle hetkellä kirjoilla noin 14 000 tilapäistä suojelua saanutta ukrainalaista, jotka voisivat hakea kotikuntaa sekä siirtyä kunnan ja hyvinvointialueen palveluiden piiriin. Kotikunnan saanut voi itse päättää missä hän asuu, ja hän saa samat oikeudet ja palvelut kuin kaikki kuntalaiset, Nurmi sanoo.

Loppuva vastaanottokeskustoiminta

30.4.2024 lopettavat keskukset:

Kotokunta Oy, Someron vastaanottokeskus

Medivida Oy, Outokummun vastaanottokeskus

SPR Lapin piiri, Kemijärven vastaanottokeskus

SPR Oulun piiri, Kuusamon vastaanottokeskus

31.7.2024 lopettavat keskukset:

Medivida Oy

Uudenkaupungin vastaanottokeskus

Salon vastaanottokeskus

SPR Kaakkois-Suomen piiri

Imatran vastaanottokeskus

Mikkelin vastaanottokeskus

SPR Lapin piiri, Rovaniemen vastaanottokeskus

SPR Oulun piiri, Raahen vastaanottokeskus

SPR Savo-Karjalan piiri, Joensuun vastaanottokeskus

SPR Pohjanmaan piiri, Kristiinankaupungin vastaanottokeskus

SPR Länsi-Suomen piiri, Kokkolan vastaanottokeskus

Kilpailutetun keskuksen osaksi siirrettävä vastaanottokeskustoiminta

30.4.2024 siirrettävä vastaanottokeskustoiminta

Babando Oy, Kirkkonummen vastaanottokeskus

Hemcare Oy

Loviisan vastaanottokeskus

Laukaan vastaanottokeskus

Porvoon vastaanottokeskus

Äänekosken vastaanottokeskus

Kotokunta Oy

Hyvinkään vastaanottokeskus

Järvenpään vastaanottokeskus

Mäntsälän vastaanottokeskus

Nurmijärven vastaanottokeskus

Riihimäen vastaanottokeskus

Tuusulan vastaanottokeskus

Kuopion Setlementti, Kuopion vastaanottokeskus

Medivida Oy, Kankaanpään vastaanottokeskus

Pihlajalinna Terveys Oy, Karkun vastaanottokeskus

SPR Hämeen piiri, Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskus

SPR Kaakkois-Suomen piiri

Pieksämäen vastaanottokeskus

Savonlinnan vastaanottokeskus

Kouvolan vastaanottokeskus

SPR Lapin piiri, Kemin vastaanottokeskus

SPR Länsi-Suomen piiri

Jämsän vastaanottokeskus

Saarijärven vastaanottokeskus

31.7.2024 siirrettävä vastaanottokeskustoiminta:

Hemcare Oy, Mäkikylän vastaanottokeskus

SPR Hämeen piiri

Hämeenlinnan vastaanottokeskus

Lahden vastaanottokeskus

Tampereen yksityismajoitusyksikkö

SPR Länsi-Suomen piiri, Jyväskylän vastaanottokeskus

Tampereen kaupunki, Tampereen vastaanottokeskus

Vaasan kaupunki, Vaasan vastaanottokeskus

