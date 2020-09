Vastaisku koraanin polttamiseen – Arabipuolue aikoo polttaa Tanskan ja Ruotsin lakikirjat Malmössä

Arabipuolueen irakilaistaustainen perustaja aikoo kostaa koraanin polttamisen viikko sitten Malmössä.

Arabipuolueen perustaja Ruotsissa, Krar Al-hamede on kertonut Projekt Sanning -sivuston mukaan, että perjantaina 4. syyskuuta hän aikoo polttaa Tanskan ja Ruotsin lakikirjat Malmössä.

Kirjojen poltto tulee olemaan vastaisku Malmössä viime perjantaina tapahtuneeseen koraanin polttamiseen, jonka seurauksena sadat maahanmuuttajat virtasivat kaduille odoittamaan mieltään.

Mellakoivat maahanmuutajat huusivat ”Allahu akbar” ja ärjestyksen palauttamista yrittävää poliisia kivitettiin.

Krar Al-hamede on irakilainen maahanmuuttaja. Hän on sanonut haastattelussa, että Ruotsidemokraateilla on aivovamma.

33-vuotiaalla Arabipuolueen perustajalla on tuomio Malmön käräjäoikeudesta vuodelta 2017. Määräys psykiatriseen hoitoon on tullut laittomista uhkauksista sekä häirinnästä.

Internet-sivullaan Arabipuolue kertoo ajavansa tehokkaampaa integraatiopolitiikkaa sekä suojaavansa arabien oikeuksia.