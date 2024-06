Vastavalittu eteläafrikkalainen kansanedustaja vannoi ”tappavansa valkoiset miehet, naiset ja heidän lapsensa”

Tiistaina Andile Mngxitama, joka kuuluu presidentti Jacob Zuman uMkhonto weSizwe -puolueeseen (MKP), oli yksi monista mustista jäsenistä, jotka vannoivat virkavalansa maan kansalliskokouksessa.

Mngxitama piti surullisenkuuluisan puheen, jossa hänen kuultiin huutavan: ”Me tapamme valkoiset, me tapamme lapset, me tapamme naiset, me tapamme heidän koiransa ja kissansa, me tapamme kaiken, mikä tulee luoksemme”.

Musta kansanedustaja väittää haluavansa keskittyä siihen, mitä hän kutsuu ”valkoisen monopolin korruptioksi” Etelä-Afrikassa, ja puolustaa valkoisten omistamien maiden pakkolunastusta ilman korvausta.

Mngxitaman vaalivoitto on aiheuttanut kiistaa sekä vaatimuksia hänen erottamisestaan eteläafrikkalaisten valkoisten keskuudessa, jotka pitävät Mngxitaman kammottavaa retoriikkaa rasistisena ja kiihottavana.

Concerned Citizens -järjestön käynnistämässä vetoomuksessa Mngxitama leimattiin ”uhaksi Etelä-Afrikan tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja sovinnon arvoille”.

Siinä todettiin myös, että Mngxitaman aiemmat kehotukset väkivaltaan valkoista yhteisöä vastaan olivat selkeästi ”kansanmurhanhimoisia” ja ovat lisänneet rotujännitystä ja väkivaltaa.

Ryhmä kehotti myös Etelä-Afrikan ihmisoikeuskomissiota haastamaan hänen retoriikkansa perustuslakituomioistuimessa.

Etelä-Afrikan rotujen välinen rikollisuus vaikuttaa edelleen suhteettomasti maan valkoiseen vähemmistöön, ja avoimien väkivaltakutsujen uskotaan olevan vastuussa valkoisten vastaisten murhien lisääntymisestä.

Vuodesta 2022 vuoteen 2023 kidnappaustapaukset lisääntyivät 41,7 prosenttia, murhayritykset 13,7 prosenttia ja ilmoitetut autokaappaukset 8,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Samaan aikaan panssariautomurhien määrä pysyi 238:ssa.

Vaikka Etelä-Afrikan valkoiset buurit joutuvat kohtaamaan mustien mustien virkaveljiensä harjoittamaa rasistista väkivaltaa ja kidutusta, he uskovat, että Euroopalla on vielä ”synkempi tulevaisuus”, koska valkoisten yhteisöllisiä instituutioita ei koeta olevan riittävästi.

Etelä-Afrikan kristillis-konservatiivisen Solidaarisuusliikkeen poliittinen johtaja Ernst Roets sanoi, että mustien epäiltyjen tekemät valkoisten maanviljelijöiden murhat johtavat usein siihen, että heidän kotiensa seiniin kirjoitetaan verellä iskulauseita, kuten ”Tapa buuri” (”Kill the Boer”).

🇿🇦 ”In one extreme case, they even wrote, ’Kill the Boer’ with the blood of the victims on the wall.”

The attacks against White South African farmers are racially-motivated, @ErnstRoets tells @RMXnews in an exclusive interview detailing the horrific torture they are facing. pic.twitter.com/ykwVHqbUWf

