Vatikaani hermostui: Melonin näköinen enkeli poistoon Rooman kirkosta

Italialaismedia nosti viikonloppuna esiin erikoisen taidekohun, joka on johtanut sekä kirkon että valtion virallisiin selvityksiin.

Roomassa sijaitsevan San Lorenzo in Lucina ‑basilikan tuore taiderestaurointi on muuttunut yllättäen poliittiseksi myrskyksi. Italialaislehti La Repubblica paljasti, että kirkon seinämaalauksen toiselle enkelihahmolle oli restauroinnin yhteydessä ilmestynyt piirteitä, jotka muistuttavat Italian pääministeri Giorgia Melonia. Nyt Vatikaani on vaatinut näköisyyden poistamista ja alkuperäisen ilmeen palauttamista.

Kohun keskiössä oleva fresko sijaitsee marmorisessa Umberto II:n rintakuvan yläpuolella. Viikonlopun aikana italialaismedia tarttui aiheeseen laajasti, ja sekä Rooman hiippakunta että Italian kulttuuriministeriö ilmoittivat käynnistäneensä selvityksen.

Basilikan johtaja, monsignore Daniele Micheletti, myönsi Associated Pressille (AP), että yhtäläisyyksiä Meloniin on havaittavissa, mutta ei nähnyt asiassa ongelmaa. Hänen mukaansa taiteilijat ovat kautta historian käyttäneet elävien ihmisten kasvonpiirteitä malleina.

Kirkko on Italian sisäministeriön omistuksessa, ja AP:n mukaan se oli sunnuntaina ja maanantaina täynnä uteliaita, jotka halusivat nähdä kohun kohteena olevan freskon omin silmin.

Italian Sky TG24 raportoi, että Vatikaani on nyt antanut virallisen pyynnön poistaa Melonia muistuttavat piirteet. Pyynnön mukaan ”pyhän taiteen kuvia ei saa käyttää väärin tai hyödyntää tavalla, joka irrottaa ne liturgisesta tarkoituksestaan.”

Myös Italian kulttuuriperintöviranomaiset ovat ilmaisseet saman kannan: fresko tulee palauttaa alkuperäiseen muotoonsa.

Restauroinnista vastannut taiteilija Bruno Valentinetti kiisti jyrkästi väitteet siitä, että hän olisi käyttänyt Melonia mallina.

”Ihmiset näkevät mitä haluavat. Jos joku on tyytyväinen, olkoon niin. Se on enkelin kasvot. Olinko inspiroitunut elävistä ihmisistä? En. He ovat kaikki kuolleita”, Valentinetti kommentoi toimittajille.

Micheletti puolestaan totesi:

”Kyllä, se muistuttaa pääministeriä. Mitä sitten? Nämä ovat kiirastulen sieluja.”

Pääministeri Meloni itse suhtautui kohuun kevyesti. Hän julkaisi Instagramissa kuvan freskosta ja kirjoitti:

”Ei, en todellakaan näytä enkeliltä”, viestin perässä naurava emoji.

