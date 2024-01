Vattenfallin vinkki sähkön säästämiseen: Vähennä hygieniaa

Ruotsin energiahuolto on surkeassa tilassa aiempien hallitusten kokeilupolitiikan jälkeen: ydinvoima on poistettu käytöstä ja tuulivoima-aloitteet ovat epäonnistuneet. Tämän seurauksena sähkö on kallista, ja monet kuluttajat pelkäävät jokaista sähkölaskua. Ruotsin valtion omistama energiajätti Vattenfall haluaa kuitenkin piristää kansalaisiaan säästövinkeillä. Yksi niistä on se, ettei kehonhygienian kanssa kannata olla niin huolellinen, vähempikin vedellä läträäminen pitäisi riittää.

Tammikuu on aina ollut taloudellisesti raskas kuukausi kotitalouksille. Nykyään kaikki vuoden kuukaudet ovat vaikeita, mutta tammikuu on vielä kovempi. Yhtenä suurena huolenaiheena ovat olleet korkeat sähkönhinnat, jotka ovat seurausta aiemmista energiapoliittisista väärinkäytöksistä.

Valtion omistama Vattenfall, joka on keskeinen toimija Ruotsin sähkömarkkinoilla ja joka kantaa myös osan syyllisyydestä energiahuollon tilasta sallimalla poliitikkojen tunkeutumisen hallintoneuvostoihin, haluaa nyt ojentaa neuvoa-antavan käden kaikille, joilla on tammikuun ohuet lompakot ja kovat sähkölaskut.

”Ilmastovalmentaja” antaa vinkkejä

Energiajätti on palkannut ”ilmastovalmentajan”. Hänen nimensä on Jens Bergren, ja hän haluaa jakaa parhaat säästövinkkinsä ruotsalaisille kotitalouksille.

Hän uskoo, että noin puolet ruotsalaisista ei tiedä, miten pienentää sähkölaskunsa kohtuulliseksi. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että sähköä on riittävästi ja kohtuulliseen hintaan, mikä on itsestäänselvyys yhdessä maailman kehittyneimmistä teollisuusmaista.

Nykyään tilanne on kuitenkin aivan toinen. Sen jälkeen kun ilmastohäiriköijät tulivat Rosenbadiin ja saivat sanella energiapolitiikkaa, sähköstä on pulaa, ja saatavilla olevasta sähköstä veloitetaan kovia hintoja, varsinkin jos asuu niissä osissa maata, joissa täysin toimivat ydinvoimalat on suljettu pois käytöstä.

Vattenfall haluaa kaunistella omaa vastuutaan tilanteesta ja profiloitua sen sijaan ystävällisenä neuvonantajana kalliina aikoina. Ja ilmastovalmentaja Jens Bergren on keksinyt joukon vinkkejä, joita hän kehystää hilpeillä kannustuspuheilla.

”On luonnollista, että monet ruotsalaiset ovat tammikuussa huolissaan sähkölaskustaan. Sähkön hinnannousu kylmänä aikana vaikuttaa kotitalouksien talouteen, ja siihen on viisasta varautua. Siksi on rohkaisevaa, että on olemassa monia hyviä keinoja vähentää energiankulutusta nopeasti ja helposti keskellä talvea”, hän sanoo Vattenfallin erikoisvinkkisivulla.

Vinkit

Yksi niistä on alentaa sisälämpötilaa. Jokainen astetta alempi tarkoittaa viisi prosenttia pienempää energiankulutusta ja vähemmän kilowattitunteja sähkölaskussa maksettavaksi. Tämä vinkki koskee tietysti vain ihmisiä, jotka maksavat suorasta sähkölämmityksestä.

Toinen vinkki on suunnattu auton omistajille. Tässä oletetaan, että he lämmittävät autoaan sähköllä kahdeksan tuntia päivässä. On epäselvää, kuinka moni tekee näin. Tavallisesti käytössä on ajastin, joka lämmittää moottorin 1-2 tuntia ennen auton käyttöä, jotta auton sisätilan lämpö saadaan lämmitettyä nopeasti lähdön yhteydessä. Mutta 8 tunnin lämmityksiä suositellaan lyhentämään 6 tuntiin sähkölaskun pienentämiseksi.

”Kolmas vinkki on vaihtaa kaikki ikkunoiden ja ovien ympärillä olevat tiivistenauhat. Tämä tietenkin edellyttää, että ne ovat olleet huonokuntoisia jo aiemmin ja että olet elänyt vedon kanssa siellä täällä, mistä useimmat ihmiset eivät pidä ja siksi pitävät huolta tiivisteistä joka tapauksessa. Mutta ne, jotka ovat laiminlyöneet tämän huollon, voivat silti saada sekä lisää mukavuutta että pienemmät sähkölaskut laittamalla tilalle uudet tiivisteet”, sanoo ilmastovalmentaja.

Neljäs vinkki on suunnattu kodinomistajille, joilla on käytössä kylpy- tai pesuhuoneessa lattialämmitys. He voivat hyötyä kääntämällä termostaatin lämpötilaa hieman alaspäin. Ja jos laskee myös pyyhekuivaimen lämpötilaa, voi sähkölaskua pienentää entisestään.

Ehkä kiistellyin vinkki on henkilökohtaisen hygienian vähentäminen. ”Jokainen minuutti, jonka vietät suihkussa vähemmän, hyödyttää sinua. Ne, jotka tottuvat olemaan hikisiä ja likaisia, voivat säästää jopa 800 kWh vuodessa tai enemmän!” väittää Vattenfall. ”Kenenkään ei missään tapauksessa tarvitse käydä kerralla suihkussa yli neljää minuuttia kauempaa”, ilmastovalmentaja sanoo.

Samoin kuin ne, jotka ovat asuneet vedossa vuotavien ikkunoiden ja ovien kanssa, sekä ne, jotka ovat jättäneet hanansa tippumaan ja vuotamaan, voivat pienentää sähkölaskuaan vaihtamalla tiivisteet. Vattenfallin mukaan huolimaton ihminen voi pienentää sähkölaskuaan yhtä paljon kuin se, joka lopettaa suihkussa käymisen.

Vielä yksi vinkki, joka ei ehkä miellytä kaikkia, on se, että ikkunoista ei tarvitse nähdä ulos. Jos haluaa leikata sähkölaskusta muutaman kilowattitunnin lisää, kannattaa pitää kaihtimet ja verhot alhaalla ja suljettuina.

Pelastusviranomaisen vinkki: Nuku majassa keittiön pöydän alla

Asia herätti huomiota, kun Ruotsin pelastusviranomainen (MSB) yhdessä Ruotsin energiaviraston kanssa lanseerasi jokin aika sitten säästövinkit sähkölaskunsa maksamisesta kamppaileville kotitalouksille.

Ulkovaatteiden pukemisen lisäksi sisätiloissa nämä kaksi viranomaista ajattelivat, että olisi hyvä idea tehdä ”hauska leikki” energiapulasta ja kylmästä kodista. Tämä tehtiin rakentamalla keittiön pöydän alle maja ja nukkumalla siellä koko perheen voimin.

Kynttilöiden sytyttämistä kuvattiin myös asiaksi, jota voisi pitää tunnelmallisena niinä aikoina, jolloin sähköt ovat poikki energiapulan vuoksi.

