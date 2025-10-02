Veitsihyökkäys Manchesterin synagogassa

Neljä loukkaantui ja yksi kuoli Manchesterin juutalaisyhteisön synagogaan tehdyssä auto- ja veitsihyökkäyksessä. Poliisi ampui hyökkääjän.

Useita ihmisiä loukkaantui torstaina 2. lokakuuta, kun veitsellä aseistautunut autonkuljettaja hyökkäsi Heaton Parkin synagogaan Crumpsallissa, Manchesterissa.

Poliisin mukaan epäilty ajoi autolla väkijoukkoa kohti ja puukotti yhtä miestä. Silminnäkijöiden mukaan epäillyllä oli mukanaan myös räjähteitä. Paikalle saapuneet aseistetut poliisit ampuivat hyökkääjän, joka tietojen mukaan menehtyi tapahtumapaikalle.

Absolutely horrendous scenes at a Synagogue in Manchester 😯🤷‍♀️ pic.twitter.com/qqlerrOOMH — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) October 2, 2025

Yhteensä neljä henkilöä sai vammoja sekä auton törmäyksestä että puukotuksesta. Poliisi luokittelee tapauksen sekä ajoneuvohyökkäykseksi että puukotukseksi, ja se on virallisesti määritelty “PLATO-tilanteeksi”, mikä johti alueen sairaaloiden sulkemiseen.

Hyökkäys tapahtui juutalaisen kalenterin pyhimpänä päivänä, Jom Kippurina. Manchesterin pormestari Andy Burnham kehotti ihmisiä välttämään aluetta ja totesi, että kyseessä oli vakava tilanne, mutta välitön uhka on ohi. Hän kiitti poliisin ripeää toimintaa sekä yleisön ja paikallisen turvahenkilöstön tukea.

North West Ambulance Servicen edustaja kertoi, että tilannetta arvioidaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja ensisijainen tavoite on varmistaa, että loukkaantuneet saavat hoitoa mahdollisimman nopeasti.

Vaikka hyökkääjän motiivi ei ole vielä tiedossa, jotkut asiantuntijat yhdistävät tapauksen Britannian viimeaikaiseen antisemitististen tekojen kasvuun.

Taustatietoa: PLATO-tilanne on brittiläisen poliisin käyttämä koodinimi, joka viittaa epäiltyyn terroristiseen hyökkäykseen tai sen uhkaan. Kun viranomaiset julistavat PLATO-tilanteen, se tarkoittaa, että tapahtuma käsitellään mahdollisena terroritekona, vaikka motiivi ei olisi vielä varmistunut. Poliisi ja muut viranomaiset siirtyvät erityisvalmiuteen. Sairaalat suljetaan tai asetetaan valmiustilaan: potilaita ei oteta sisään, ellei kyse ole hätätilanteesta.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: