Venäjä hyökkää Ukrainaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti ”erityisestä sotilasoperaatiosta” Ukrainaa vastaan. Sen jälkeen seurasi ohjusiskuja.

Venäläiset ohjukset iskivät varhain torstaina lentokentille, sotilastukikohtiin ja kaupunkeihin eri puolilla Ukrainaa, mukaan lukien pääkaupunki Kiovaan. Vladimir Putin käynnisti kahdeksan vuotta kestäneen sotansa vaarallisimman vaiheen.

Silminnäkijät ja toimittajat kuulivat räjähdyksiä idässä sijaitsevassa Harkovassa, pohjoisessa sijaitsevassa Kiovassa ja etelässä sijaitsevassa Odessassa. Tämä on merkki siitä, että Venäjän tähtäin on suunnattu paljon Donbassin aluetta laajemmalle alueelle.

Venäjän hyökkäys alkoi varhain torstaiaamuna

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lausunnossaan, että “hänen kansakuntansa kärsi iskuja sotilaallisiin ja muihin tärkeisiin puolustuskohteisiin. Rajavalvontayksiköitä vastaan hyökätään, ja tilanne Donbassissa on heikentynyt”.

”Tämä on perusteeton, petollinen ja kyyninen hyökkäys”, Zelenskyi julisti.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov lisäsi myös, että ”vihollinen aloitti voimakkaan pommituksen yksiköitämme vastaan idässä sekä sotilasjohtokeskuksia ja lentokenttiä vastaan muilla alueilla”.

CNN siteerasi Ukrainan hallituksen virkailijaa, jonka mukaan hyökkäys on johtanut jo satoihin kuolonuhreihin, mutta tätä lukumäärää Politico ei pystynyt heti vahvistamaan.

Zelenskyi puhui Yhdysvaltain presidentti Bidenin kanssa varhain torstaiaamuna paikallista aikaa. Puhelimessa antamassaan lausunnossa Biden sanoi, että ”Yhdysvallat ja sen liittolaiset ja kumppanit tulevat asettamaan Venäjälle ankaria pakotteita”.

Ukrainaan kohdistuneet iskut seurasivat Putinin ilmoitusta Ukrainan vastaisesta ”erityisestä sotilasoperaatiosta”, jonka aikana hän väitti virheellisesti, että Kiovan joukot hyökkäsivät kahteen Moskovan tukemaan separatistialueeseen Ukrainan sisällä.

Viime viikolla Yhdysvallat esitteli vaiheet, joihin se pelkäsi Putinin ryhtyvän, alkaen valeoperaatioista ja dramaattisista väitteistä, joilla luodaan tekosyy hyökkäykselle ja jotka johtavat mahdolliseen Kiovan sotilaalliseen kukistamisyritykseen.

Putin haluaa demilitarisoida Ukrainan ja poistaa natsismin

”Olen julistanut erityisen sotilasoperaation Ukrainan demilitarisoimiseksi ja natsismin poistamiseksi”, Putin julisti.

”Tämä on se punainen raja, josta olen puhunut monta kertaa. He ovat ylittäneet sen”, Putin jatkoi. Hän vannoi, ettei miehitä maata, mutta vaatii Ukrainan joukkoja laskemaan aseensa tai kantamaan vastuun verenvuodatuksesta.

Putin antoi Yhdysvalloille ja sen liittolaisille selkeän viestin, jossa hän varoitti ulkovaltoja sekaantumasta hänen operaatioonsa: ”Jos teette niin, joudutte kohtaamaan seurauksia, jotka ovat suurempia kuin mitkään aiemmat seuraukset historiassa. Kaikki asiaankuuluvat päätökset on tehty. Toivon, että kuuntelette minua.”

Putinin klo 05.45 Moskovan aikaa antama lausunto ajoittui samaan aikaan New Yorkissa pidettyyn YK:n turvallisuusneuvoston kokoukseen, jossa länsimaat vetosivat Putiniin maltillisuuteen ja de-eskaloitumiseen. Tämä saattoi aiheuttaa Euroopassa suurimman maasodan sitten toisen maailmansodan, joka saattaa johtaa tuhansien ukrainalais- ja venäläisjoukkojen ja siviilien kuolemaan ja synnyttää pakolaiskriisin.

Putin torjui kuukausia kestäneet länsimaiden diplomaattiset vetoomukset lopettaa kriisi, joka sai alkunsa Moskovan lähes 200 000 miehen joukkojen kokoontumisesta Ukrainan rajalle. Sen sijaan, että Venäjän presidentti olisi sopinut amerikkalaisten ja eurooppalaisten kanssa, hän torjui ne ja osoitti joukkojaan kohti ukrainalaisia maita, jotka hän on määrännyt valloitettaviksi.

Ukrainan presidentti vetosi Venäjän kansaan

Zelenskyi piti kiihkeän puheen varhain torstaiaamuna paikallista aikaa, jossa hän vetosi maansa kansalliskielellä ennen kuin vaihtoi venäjän kieleen vetoamalla Venäjän kansalaisiin, eikä Kremliin. ”Monilla teistä on sukulaisia Ukrainassa, olette opiskelleet ukrainalaisissa yliopistoissa, teillä on ukrainalaisia ystäviä”, hän sanoi. ”Tunnette luonteemme, periaatteemme ja sen, mikä meille on tärkeää. Kuunnelkaa itseänne, järjen ääntä. Ukrainan kansa haluaa rauhaa.”

Pian tämän jälkeen Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja yleisesikuntapäälliköiden puheenjohtaja kenraali Mark Milley kertoivat eri tiedotusvälineille, että Venäjän hyökkäys voisi alkaa ennen aamunkoittoa Kiovassa torstaina. Näin myös tapahtui.

”Koko maailman rukoukset ovat tänä iltana Ukrainan kansan kanssa, joka joutuu kärsimään Venäjän asevoimien provosoimattomasta ja perusteettomasta hyökkäyksestä”, presidentti Joe Biden muistutti Valkoisen talon julkaisemassa lausunnossa. ”Presidentti Putin on valinnut harkitun sodan, joka aiheuttaa katastrofaalisia ihmishenkien menetyksiä ja inhimillistä kärsimystä. Venäjä on yksin vastuussa tämän hyökkäyksen aiheuttamasta kuolemasta ja tuhosta. Yhdysvallat sekä sen liittolaiset ja kumppanit vastaavat siihen yhtenäisesti ja päättäväisesti. Maailma tulee pitämään Venäjää vastuullisena.”

Biden puhuu kansalle torstaiaamuna sen jälkeen, kun hän on pitänyt klo 09.00 hätäkokouksen G7-maiden jäsenten kanssa Venäjän ja Ukrainan tilanteesta.

Läntiset johtajat varoittivat viikkojen ajan, että mahdollisuudet saada Putin luopumaan suunnitelmistaan ovat vähäiset, kun tiedustelupalvelujen mukaan hänellä on viime viikkoina ollut Ukrainan rajalla riittävästi sotilasvoimia hyökätäkseen ”milloin tahansa”. Nyt he toivovat, että kiihtyvä pakotteiden sarja osoittautuu riittävän voimakkaaksi estämään Venäjää painumasta syvemmälle Ukrainaan.

”Presidentti Putin saa puheenvuoron. Ja jos hänen mielipiteensä on aggression puolesta, olemme täysin valmistautuneita siihen”, Blinken sanoi ABC Newsille keskiviikkoiltana hieman ennen Venäjän johtajan puhetta.

Putin valmis kestämään pakotteet

Toistaiseksi Putin näyttää olevan valmis kestämään näiden pakotteiden murskaavat vaikutukset lähipiiriinsä, kansaansa ja Venäjän talouteen. Hän vaikuttaa myös luottavan siihen, että hänen uudelleen koottu armeijansa pystyy kukistamaan Ukrainan ammattilaisten ja siviilien vastarinnan huolimatta siitä, että maahan on tuotu Yhdysvaltojen ja Naton aseita, ammuksia ja rahoitusta.

Yhdysvaltain lainsäätäjien mukaan lännen on pantava Putin maksamaan. ”Koko maailmansodan jälkeinen kansainvälinen järjestys on veitsenterällä. Jos Putin ei maksa tuhoisaa hintaa tästä rikkomuksesta, oma turvallisuutemme on pian vaarassa”, sanoo lausunnossaan Yhdysvaltain senaattori Chris Murphy, joka on senaatin ulkosuhdekomitean pitkäaikainen Ukraina-tukija.

Venäjän viimeisimmät sotilasoperaatiot saivat markkinat sekaisin ympäri maailmaa. Öljyn hinta nousi, ja Brent-raakaöljyn hinta ylitti 100 dollaria tynnyriltä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014. Pörssikurssit romahtivat, koska energiahintojen nousun vaikutuksista oltiin huolissaan. Kauppiaat valmistautuivat uusiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin, joita Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten odotetaan asettavan torstaina.

Putin: “Ukraina on bolshevikkien ja kommunistisen Venäjän luoma”

Venäjän presidentti hyökkäsi ensimmäisen kerran Ukrainaan vuonna 2014, on jo pitkään ilmoittanut pitävänsä Ukrainaa osana Venäjää.

”Nykyinen Ukraina on kokonaan Venäjän tai tarkemmin sanottuna bolshevikkien ja kommunistisen Venäjän luoma. Tämä prosessi alkoi käytännössä heti vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen, ja Lenin ja hänen kumppaninsa tekivät sen tavalla, joka oli äärimmäisen ankara Venäjälle – erottamalla, irrottamalla historiallisesti Venäjälle kuuluvaa maata”, Putin sanoi aiemmin tällä viikolla synkässä puheessaan, joka oli täynnä historiallisia virheitä.

Vaikuttaa siltä, että hänen tavoitteenaan on selvästi laajentaa Moskovan vaikutusvaltaa entisissä Neuvostoliiton osissa, joiden hajoamista Putin on kutsunut ”1900-luvun suurimmaksi geopoliittiseksi katastrofiksi”.

Suuri kysymys sodan uuden vaiheen alussa on, kuinka pitkälle hänen halunsa saada takaisin entinen kunnia ajaa häntä konfliktin aikana? Yhdysvaltain ja Euroopan viranomaiset sekä analyytikot arvioivat, että Venäjä yrittää vallata Ukrainan itäisiä alueita aina Dnepr-joelle asti, joka jakaa maan suurin piirtein kahtia. He uskovat vaihtelevalla todennäköisyydellä, että Venäjä aikoo vallata Kiovan eikä vain hyökätä sitä vastaan.

Nato ei lähetä joukkojaan Kiovaan toistaiseksi

Toistaiseksi Yhdysvallat tai mikään Nato-maa ei ole ilmoittanut haluavansa lähettää joukkoja Kiovan avuksi, joten ukrainalaiset jäävät pitkälti yksin taistelemaan Moskovan joukkoja vastaan. Yhdysvallat ja sen liittolaiset aikovat jatkaa aseiden toimittamista ukrainalaisille koko sodan ajan.

Putinin tavoitteena näyttää olevan Naton palauttaminen vuotta 1997 edeltävään asetelmaan, minkä Washington ja sen liittolaiset ovat torjuneet jyrkästi. Biden on tehnyt selväksi, että alueella olevat Yhdysvaltain joukot eivät ole siellä taistelemassa Ukrainan sotaa vastaan, vaan ne puolustavat jokaista senttiä Naton aluetta.

Kremlin johtaja ja hänen huippuavustajansa pyrkivät kehystämään invaasion vastaukseksi laajentuvalle liittoumalle ja länteen suuntautuvalle Ukrainalle. Kiovan halu liittyä lopulta Natoon – jota myös Zelenskyi painotti kiihkeästi viime viikkoina – kuvattiin Moskovassa eksistentiaalisena uhkana Venäjän vakaudelle.

Läntiset johtajat tekivät kuitenkin toistuvasti selväksi, että Kiovalla on oikeus määrätä oma kurssinsa, eikä se saa taipua suuremman naapurinsa painostuksen alla. He myös korostivat, että kestäisi vuosia ennen kuin Ukrainasta voisi tulla Naton 31. jäsen.

Nyt Ukraina taistelee vain pysyäkseen kansainvälisen yhteisön jäsenenä.

”Me puolustamme itseämme. Kun hyökkäätte, näette kasvomme, ette selkäämme”, Zelenskyi sanoi puheessaan tunteja ennen Venäjän joukkojen hyökkäystä.

Lähde: Politico