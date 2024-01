Venäjä kehittää uuden ydinräjähdyssimulaattorin

Venäläiset aikovat käyttää uutta välinettä sotaharjoitusten aikana.

Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo käyttää uutta salaista teknologiaansa valtavissa sotaharjoituksissa simuloidakseen ydinräjähdyksiä Ukrainan sodan jatkuessa.

Pietarissa sijaitsevan sotilaslogistiikka-akatemian tutkijat ovat patentoineet uuden simulaattorin maanpäällisiä ydinräjähdyksiä varten. Tämän simulaattorin käyttö parantaa maavoimien yksiköiden koulutuksen laatua taisteluoperaatioita varten olosuhteissa, jotka simuloivat ydinaseiden käyttöä, patentin kuvauksessa sanotaan TASSin raportin mukaan.

”Mallin tarkoituksena on tarjota selkeä simulaatio maassa tapahtuvan ydinräjähdyksen visuaalisista ominaisuuksista – iskuvaikutuksesta, salaman välähdyksestä ja sienipilvestä”, patentin mukaan todetaan. Keksintöä tullaan käyttämään harjoituksissa ja käytännön harjoittelussa sotilasyksiköillä taisteluoperaatioita varten sekä säteily-, kemiallisilla ja biologisilla maastotiedusteluyksiköillä.

Tutkijoiden mukaan tähän tarkoitukseen käytettiin aiemmin IU-59-ydinräjähdyssimulaattoria, mutta se on nyt vanhentunut, eivätkä teollisuusyritykset enää valmista sitä. Lisäksi sotilasyksiköiden varastoissa olevat näytteet ovat teknisen käyttöikänsä lopussa, ja niiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Kuvaukseen sisältyy myös IAB-500-ilmapommisimulaattori, joka on suunniteltu simuloimaan RN-24-erikoisammuksen, ydinkärjellä varustetun ilmapommin, taistelukäyttöä.

”IAB-500:n haittapuolena on se, että tämä malli on kehitetty vain ilmailua varten; tästä syystä käytännön harjoitusten suorittaminen sotilasyksiköiden kouluttamiseksi radiologiseen, kemialliseen ja biologiseen tiedusteluun ei ollut taloudellisesti kannattavaa, koska se vaati kustannuksia, jotka usein ylittivät saadun tuloksen. Lisäksi IAB-500 poistettiin käytöstä vuonna 1984, eivätkä teollisuusyritykset enää valmista sitä”, asiakirjassa todetaan.

Lähde: Remix