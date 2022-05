Venäjä mahdollisesta ydiniskusta: “Kaikki perustuu sotaoppiimme”

Kysyttäessä, sulkisiko Venäjä pois ennaltaehkäisevän taktisen ydinaseiskun Ukrainaan, Venäjän varaulkoministeri sanoi tiistaina, että päätös mahdollisesta ydinaseiden käytöstä on selkeästi määritelty Venäjän sotadoktriinissa, kertoi RIA.

”Meillä on sotadoktriini – kaikki on kirjoitettu sinne”, valtiollinen uutistoimisto RIA siteerasi Alexander Grushkoa.

Venäjän viralliset sotilaalliset toimintaperiaatteet sallivat ydinaseiden käytön, jos niitä – tai muunlaisia joukkotuhoaseita – käytetään Venäjää vastaan tai jos Venäjän valtiota uhkaa eksistentiaalinen uhka tavanomaisten aseiden taholta.

Päätös maailman suurimman ydinasearsenaalin käytöstä on Venäjän presidentillä, nykyisin Vladimir Putinilla.

Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan on kuollut tuhansia ihmisiä. Lähes 10 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja se on herättänyt pelkoja laajemmasta yhteenotosta Venäjän ja Yhdysvaltojen – maailman ylivoimaisesti suurimpien ydinasevaltojen – välillä.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja William Burns sanoi lauantaina, että Putin uskoo, ettei hänellä ole varaa hävitä Ukrainassa. Hän varoitti, ettei länsi voi jättää huomiotta riskiä siitä, että Moskova käyttäisi taktisia ydinaseita.

”Tiedusteluyhteisönä emme näe tässä vaiheessa käytännön todisteita siitä, että Venäjä suunnittelisi taktisten ydinaseiden käyttöönottoa tai jopa käyttöä”, Burns sanoi.

Hän kuitenkin varoitti, että ”panokset ovat hyvin korkeat Putinin Venäjälle”.

Sotadoktriinin määritelmät ydinaseen käyttöön

Putinin 2. kesäkuuta 2020 allekirjoittaman asetuksen mukaan Venäjä pitää ydinaseitaan ”yksinomaan pelotevälineinä”.

Siinä toistetaan sotadoktriinin sanamuotoa, mutta siihen on lisätty yksityiskohtia neljästä olosuhteesta, joissa ydinisku määrättäisiin. Näihin kuuluvat luotettavat tiedot ballististen ohjusten hyökkäyksestä Venäjälle ja vihollisen hyökkäys ”Venäjän federaation kriittisiin valtiollisiin tai sotilaallisiin laitoksiin, joiden toimintakyvyttömyys johtaisi ydinasevoimien toiminnan häiriintymiseen”.

Putin, joka on toistuvasti ilmaissut katkeruutensa siitä, miten länsi kohteli Venäjää Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1991, sanoo, että Yhdysvallat on käyttänyt Ukrainaa Venäjän uhkailuun.

Hän perusteli 24. helmikuuta antamaansa määräystä sotilaallisesta erikoisoperaatiosta sanomalla, että Ukraina on vainonnut venäjänkielisiä ja että Yhdysvallat haluaa laajentaa Naton sotilasliittoa tavalla, joka vaarantaa Venäjän.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pitää Putinin hyökkäystä Ukrainaan taisteluna paljon laajemmassa maailmanlaajuisessa taistelussa demokratian ja itsevaltiuden välillä. Hän on myös kutsunut Putinia sotarikolliseksi ja sanonut, ettei entinen KGB:n vakooja voi pysyä vallassa.

Ukraina torjuu Venäjän väitteet, joiden mukaan se vainoaa venäjänkielisiä, ja sanoo taistelevansa selviytymisensä puolesta. Venäjä kiistää Ukrainan ja länsimaiden syytökset, joiden mukaan sen joukot olisivat syyllistyneet sotarikoksiin.

Lähde: Reuters