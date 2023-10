Venäjä: Medvedev sanoo saksalais-ruotsalaisten asetehtaiden olevan oikeutettuja iskukohteita

”Saksalais-ruotsalaiset asetehtaat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan oikeutettuja iskukohteita Venäjälle, jos ne toimittavat aseita Ukrainaan, sanoo Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev.

Lausunto annettiin eilen, kun länsimaiden johtajat halusivat edelleen lisätä sotilaallista tukea Ukrainalle.

Britannian puolustusministeri Grant Shapps tapasi viime viikolla Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja puhui brittisotilaiden lähettämisestä Ukrainaan ”koulutusohjelmaan”. Britannian puolustusministeri vihjasi myös, että Britannian laivasto voitaisiin lähettää Mustallemerelle estämään Venäjän hyökkäykset ukrainalaisia aluksia vastaan.

Pääministeri Rishi Sunak joutui myöhemmin lieventämään ministerinsä huomautuksia. Shapps aloitti puolustusministerin virassa vasta elokuussa. Alle vuoden sisään hän on toiminut liikenneministerinä, sisäministerinä, elinkeinoministerinä ja energiaturvallisuusministerinä.

Grant Shappsia on arvosteltu hänen kokemattomuudestaan puolustusasioissa.

Saksalais-ruotsalaiset ohjukset

Samaan aikaan kun Britannia harkitsee, miten se voisi antaa lisää tukea Ukrainalle, Saksa on tehnyt puoliksi lupauksen Taurus-risteilyohjuksen lähettämisestä rintamalle. Ohjus on saksalaisen MBDA Deutschland GmbH:n ja ruotsalaisen Saab Dynamics AB:n yhteishanke.

Taurus on hyvin samankaltainen kuin brittiläis-ranskalaiset Storm Shadow -ohjukset, joita Ukraina on jo saanut. Sillä väitetään kuitenkin olevan pidempi kantama, tehokkaampi taistelukärki ja se on tehokkaampi rakennusten sekä siltojen kaltaisia kohteita vastaan.

Ukraina on pyytänyt Taurus-ohjuksia tämän vuoden toukokuusta lähtien, mutta Saksan hallitus on toistaiseksi kieltäytynyt niistä. Saksa pelkää, että Taurus-ohjukset kiihdyttäisivät konfliktia entisestään, etenkin jos Ukraina käyttää ohjuksia syvällä Venäjän sisällä sijaitsevia kohteita vastaan.

Oikeus hyökätä Venäjää vastaan

Ukraina on jo toistuvasti hyökännyt vaihtelevalla menestyksellä kohteisiin ympäri Venäjää. Ei vähiten Moskovaan, joskin tässä tapauksessa vähäisin tuloksin. Jos maa saa käyttöönsä kehittyneempiä ohjuksia, on pelättävissä, että uusia aseita käytetään Venäjän pääkaupunkia ja muita kohteita vastaan Venäjällä. Tämä on tärkein syy, miksi Saksa epäröi.

Saksan parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Marie-Agnes Strack-Zimmermann sanoo kuitenkin, että Ukrainalla on oikeus hyökätä Venäjää vastaan.

”Kansainvälinen oikeus sallii Ukrainan hyökätä sotilaskohteisiin Venäjän hyökkääjän alueella. Tämä pätee riippumatta siitä, missä aseet on valmistettu tai kuka ne on toimittanut”, hän sanoi haastattelussa lauantaina.

Strack-Zimmermann vaati myös Tauruksen ”välitöntä” toimittamista Ukrainalle, jotta ”kärsimystä ei pitkitettäisi”.

Venäjä varoittaa

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev kuitenkin varoittaa lähettämästä risteilyohjuksia Ukrainaan, joiden tehtävänä on hyökätä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin.

”He sanovat, että se on kansainvälisen oikeuden mukaista. No, siinä tapauksessa hyökkäykset saksalaisiin tehtaisiin, joissa näitä ohjuksia valmistetaan, olisivat kansainvälisen oikeuden mukaisia”, hän kirjoitti Telegramissa julkaistussa viestissä.

Medvedev, joka on myös Vladimir Putinin hallitsevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen johtaja ja Venäjän entinen pääministeri ja presidentti, sanoi, että jos Britannia lähettää joukkoja Ukrainaan, niistä tulee laillisia kohteita Venäjälle.

”Näyttää siltä, että Venäjälle jää yhä vähemmän vaihtoehtoja kuin suora vastakkainasettelu Naton kanssa paikan päällä, joka on muuttunut Hitlerin akselivaltojen kaltaiseksi avoimen fasistiseksi blokiksi, vaikkakin paljon suuremmaksi. Olemme valmiita, vaikka lopputulos tulee olemaan ihmiskunnalle paljon kalliimpi kuin vuonna 1945”, Medvedev sanoo.

