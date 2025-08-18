Venäjä rajoittaa WhatsAppin ja Telegramin käyttöä

Moskovan mukaan sovellukset eivät jaa tarpeeksi tietoja lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Moskova rajoittaa pääsyä WhatsAppiin ja Telegramiin ja perustelee siirtoa sillä, että ”sovellukset eivät jaa tarpeeksi tietoja lainvalvontaviranomaisten kanssa”.

Venäjän hallitus edistää myös valtion tukemaa viestisovellusta lisätäkseen maan internetin valvontaa ja vähentääkseen riippuvuutta ulkomaisista alustoista.

Hallituksen mukaan pääsy puheluihin ulkomaisilla sovelluksilla mahdollistetaan jälleen, kun alustan omistajat noudattavat paikallisia lakeja.

Elokuun 11. päivän jälkeen Telegram-puhelut eivät ole juuri toimineet ja WhatsApp-puhelut ovat olleet epäluotettavia. Venäjän mukaan molemmat sovellukset ovat jättäneet huomiotta toistuvat pyynnöt estää väärinkäyttö petoksiin ja terrorismiin.

Lainsäätäjien mukaan alustojen on avattava venäläiset yksiköt ja tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa rajoitusten poistamiseksi. Meta leimattiin ”ääriliikkeeksi” vuonna 2022, mutta WhatsApp on edelleen laajalti käytössä Venäjällä.

WhatsAppin omistaja Meta ilmoitti, että sen palvelu on yksityinen ja salattu ja vastustaa hallitusten yrityksiä estää käyttäjiä, kun taas Telegram vastasi toteamalla, että se torjuu väärinkäyttöä, poistaa haitallisen sisällön ja torjuu väkivaltaan tai petoksiin kannustavia kehotuksia.

