”EU harjoittaa rasismia venäläisiä kohtaan”. Näin sanoo Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova. Taustalla on unionin kasvava lista pakotteista ja pakkokeinoista ”kaikkia venäläisiä henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä” vastaan.

Euroopan neuvoston asetus N:o 833/2014. Tämä on EU:ssa 1. elokuuta 2014 voimaan tulleen lain nimi.

Kun laki otettiin käyttöön, sen tarkoituksena oli iskeä Venäjän energia-alaan kieltämällä porauslauttojen, putkistojen, pumppujen ja muiden teknisten laitteiden tuonti ja vienti, joita voidaan käyttää öljyn ja kaasun louhintaan ja jalostukseen. Yritys vahingoittaa Venäjän taloutta kostona Krimin niemimaan liittämisestä muutamaa kuukautta aiemmin.

Merkittävä laajentuminen

Lakia laajennettiin kerran joulukuussa 2014 ja kerran kahdessa vuodessa vuosina 2015, 2017 ja 2019. Kaikki ne kohdistuivat Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden koneisiin ja laitteisiin.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime helmikuussa asetusta 833/2014 on kuitenkin laajennettu huomattavasti. Sitä on sen jälkeen täydennetty 13 kertaa uusilla tavaroilla ja tuotteilla, joita ei saa tuoda Venäjältä tai viedä sinne.

Venäjän vastainen laki sisältää nyt yli tuhat eri tuoteryhmää, jotka on jaettu yli 30 niin sanottuun liitteeseen. Gazpromin tai Lukoilin ylimpien johtajien ei enää tarvitse olla huolissaan.

Venäläiset autot

Tämän vuoden heinäkuussa Venäjän ulkoministeriö varoitti matkustajia ottamasta autojaan mukaansa EU:n vierailuille, koska on olemassa vaara, että Euroopan viranomaiset takavarikoivat heidän autonsa rajalla.

Viime vuoden lokakuussa asetusta 833/2014 muutettiin siten, että se kattaa ”moottorikäyttöiset autot ja muut moottoriajoneuvot, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti < 10 henkilön kuljettamiseen”.

Varoitus ei ollut perusteetonta propagandaa. Kun varoitus annettiin, useat venäläiset turistit olivat jo joutuneet kärsimään, ja EU oli takavarikoinut heidän autonsa.

Yksi autonsa menettäneistä ei ollut edes turisti. Hampurissa asuvan venäläisen Ivan Kovalin Audi hinattiin pois hänen silmiensä edessä, ja tästä takavarikosta kertoi saksalainen Berliner-Zeitung.

Syynä oli se, että autossa oli venäläiset rekisterikilvet. Vaikka auto oli tullut Saksaan ja EU:hun asianmukaisesti ja kaikki paperit olivat kunnossa, tämä ei merkinnyt mitään uusien venäläisvastaisten sääntöjen nojalla.

Koval valitti päätöksestä ja sai lopulta autonsa takaisin. Monet muut eivät saaneet.

Alusvaatteet ja meikit

EU:n viranomaiset eivät takavarikoi vain autoja. Laki kattaa myös matkapuhelimet ja muun kalliin elektroniikan sekä tietenkin venäläisen kaviaarin ja votkan.

Mutta myös vessapaperia, saippuaa, hammastahnaa ja hajuvesiä ei saa tuoda rajan yli. Jopa meikit, alusvaatteet, pikkuhousut ja lastenvaatteet ovat nyt EU:n kiellettyjen tavaroiden luettelossa.

Lain tarkoituksena oli alun perin puuttua tällaisten tavaroiden kaupalliseen vientiin. Euroopan komissio kuitenkin selvensi, että monissa tapauksissa sääntöjä sovelletaan myös ”henkilökohtaisiin tavaroihin ja ajoneuvoihin”. Tämä tarkoittaa, että EU:n viranomaisilla on oikeus takavarikoida ”venäläisten henkilöiden” henkilökohtaisimmiksi määriteltyjä tavaroita.

EU:n edustaja kuitenkin sanoi uutistoimisto Reutersille, että on ”epätodennäköistä”, että rajavartijat takavarikoivat venäläisten matkailijoiden vaatteita.

”Se on eri tilanne kuin kallis auto”, hän sanoi.

Venäjä: ”Tämä on rasismia”

Venäjä on tuominnut Brysselin poliitikkojen yhä enemmän Venäjän vastaisen lainsäädännön. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova sanoi maanantaina, että Eurooppa-neuvoston asetus 833/2014 on rasistinen.

”Mielestäni tämä on yksinkertaisesti rasismia. Tämä ei ole pakotepolitiikkaa. Kyse ei ole etujen luomisesta EU:n vajoavalle taloudelle. Tämä on rasismia”, hän sanoi Venäjän Tassille.

Zakharova otti esille myös kysymyksen siitä, että venäläisiä toimittajia on estetty osallistumasta Emmanuel Macronin lehdistötilaisuuteen G20-huippukokouksessa tänä viikonloppuna, ja väitti, että ”Venäjä ei koskaan kohtelisi länsimaisia toimittajia samalla tavalla”.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan mukaan ”lännen käytös Venäjää kohtaan on yksi monista erilaisista rasismin ilmenemismuodoista lännessä kautta historian, kuten kolonialismi, imperialismi, natsismi, fasismi ja segregaatio.” Nämä säännöt ovat hänen mukaansa ”länsimaisen rasismin uusin muoto”.

”Nyt se on puhkeamassa. Kuin paise, jota ei ole hoidettu ja josta on nyt tullut fisteli. ”Tämä on länsimaisen rasismin fisteli”, Maria Zakharova sanoo.

Lähde: Samnytt