Venäjä: Yhdysvaltain mittavat asetoimitukset Ukrainaan kiihdyttävät konfliktin laajenemista entisestään

Venäjä arvosteli keskiviikkona jyrkästi Yhdysvaltain päätöstä toimittaa Ukrainaan kehittyneitä raketinheitinjärjestelmiä ja ampumatarvikkeita. Venäjä myös varoitti, että se voi laajentaa konfliktia ja lisätä suoran konfliktin riskiä Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sopinut toimittavansa Ukrainalle raketinheitinjärjestelmiä, joilla voidaan iskeä tarkasti pitkän matkan venäläisiin kohteisiin. Tämä on osa uutta Yhdysvaltain myöntämää tukipakettia, jonka tarkoituksena on auttaa Kiovaa puolustautumaan kolme kuukautta kestäneessä sodassa, joka alkoi Venäjän 24. helmikuuta tekemästä hyökkäyksestä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi toimittajille: ”Uskomme, että Yhdysvallat lisää tarkoituksellisesti ja ahkerasti bensaa liekkeihin.”

Myöhemmin kysyttiin, lisäisikö Yhdysvaltain siirto mahdollisuuksia kolmannen maan osallistumiselle konfliktiin. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vastasi: ”Tällaisia riskejä on varmasti olemassa.”

Hän kertoi lehdistötilaisuudessa Saudi-Arabiassa: ”Kyseessä on suora provokaatio (Ukrainan taholta), jolla pyritään saamaan länsi mukaan sotatoimiin.”

Yhdysvallat suostui toimittamaan raketinheitinjärjestelmät, jotka pystyvät iskemään jopa 80 kilometrin päässä oleviin kohteisiin, sen jälkeen kun Ukraina oli antanut ”vakuutuksen”, ettei se käytä raketteja iskeäkseen Venäjän rajojen sisäpuolelle, kertoivat korkea-arvoiset yhdysvaltalaiset virkamiehet.

Peskov sanoi, ettei Venäjä luota tällaisiin vakuutuksiin. Hän sanoi, että se arvioi Venäjän alueelle laukaistavien rakettien riskiä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mutta suhtautuu Yhdysvaltojen askeleeseen ”erittäin kielteisesti”.

Kysyttäessä, miten Venäjä vastaisi, jos Ukraina käyttäisi Yhdysvaltojen toimittamia raketteja iskeäkseen Venäjän alueelle, Peskov vastasi: ”Ei puhuta pahimmista skenaarioista”.

Hän lisäsi, että tällaiset toimitukset eivät kannustaisi Ukrainan johtoa jatkamaan pysähtyneitä rauhanneuvotteluja.

Ukrainan viranomaiset ovat pyytäneet liittolaisilta pidemmän kantaman raketinheitinjärjestelmiä, joilla voidaan ampua raketteja satojen kilometrien päähän. Pyrkimyksenä on kääntää sodan kulku.

Biden kirjoitti mielipidekirjoituksessaan New York Timesissa: ”Olemme ryhtyneet nopeasti lähettämään Ukrainalle huomattavia määriä aseita ja ampumatarvikkeita, jotta se voi taistella taistelukentällä ja olla vahvimmassa mahdollisessa asemassa neuvottelupöydässä.”

Valtion uutistoimisto RIA Novosti siteerasi Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkovia, kun häneltä kysyttiin Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen suoran konfliktin mahdollisuudesta: ”Kaikki asetoimitukset, jotka jatkuvat ja lisääntyvät, lisäävät tällaisen kehityksen riskejä.”

Lähde: Reuters