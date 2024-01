Venäjän sotavoimia tukevaa kaupankäyntiä Suomesta käsin – syytteet nostettu

Tuhansia drooneja Venäjälle toimittaneelle yrittäjälle on nostettu syytteet Suomessa. Syytteet liittyvät pakotteiden rikkomiseen, sillä Tullin mukaan Suomessa toimivat yritykset ovat vieneet yli 3 500 droonia ja muita puolustustarvikkeita Venäjälle, yhteensä yli kolmen miljoonan euron arvosta. Nämä droonit ovat mahdollisesti olleet käytössä Ukrainassa.

Kahden Suomessa toimivan yrityksen, Luminorin ja Siberican toimitusjohtaja Gabriel Temin sekä kolme Siberican työntekijää ovat saaneet syytteet törkeästä säännöstelyrikoksesta ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllisyytensä, ja oikeudenkäynti alkaa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 26. tammikuuta.

Jos kyse olisi suomalaisesta, olisi kyseessä vähintään moraalisella tasolla maanpetoksesta. Nyt kyse on siitä, että Suomessa on rajapolitiikan vuoksi mahdollista toimia toisen isäntämaan laskuun ja kiertää pakotteita.

Tulli epäilee, että pakotteiden alaisia tuotteita, kuten elektroniikkaa ja drooneja, on viety Suomesta Venäjälle. Droonien arvo oli yli kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi epäillään, että droonien pysäyttämiseen suunniteltuja laitteita on kuljetettu Kazakstaniin ilman tarvittavia lupia, ja nekin ovat mahdollisesti päätyneet Venäjälle.

Tutkinnan mukaan Teminin omistamat yhtiöt Siberica ja Luminor, molemmat toimivat Vantaalla, ovat olleet mukana näissä kuljetuksissa. Yritysten liikevaihto kasvoi merkittävästi vuonna 2022, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Tullin mukaan on viitteitä, että toimintaa on johdettu ja rahoitettu Venäjältä. Ukrainan sodan asiantuntija Emil Kastehelmi on arvioinut, että Venäjä voi käyttää näitä drooneja Ukrainan sodassa tiedustelutarkoituksiin.

Yhdysvallat on asettanut Teminin ja hänen yrityksensä pakotelistalle, ja Tulli on aloittanut useita tutkintoja pakotteiden rikkomisesta liittyen Venäjään.

Lähde: Yle