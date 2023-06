Venäläinen professori: ”Ydinpommeilla on iskettävä Eurooppaan maailmansodan välttämiseksi”

Venäläinen valtiotieteilijä Sergei Karaganov on herättänyt Venäjällä kiivaan keskustelun ydinaseiden käytöstä Naton pysäyttämiseksi ja ”ihmiskunnan pelastamiseksi”.

RT:n mukaan Venäjällä käydään kiivasta keskustelua ydinaseiden käytöstä. Venäjän virallisen ydinasedoktriinin mukaan ydinaseita voidaan käyttää vain puolustustarkoituksiin. Mutta valtiotieteen professori Sergei Karaganov, joka on neuvonut sekä Boris Jeltsiniä että nykyistä presidenttiä Vladimir Putinia, sanoo, että tämä ei riitä.

Alun perin Russia in Global Affairs -lehdessä julkaistussa ja RT:n kääntämässä mielipidekirjoituksessa Karaganov väittää, että ydinaseita on käytettävä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten pysäyttämiseksi lopullisesti.

Karaganov väittää, että länsimainen eliitti on rappeutunut sellaiselle tasolle, ettei sillä ole enää edes itsesuojeluvaistoa ja että se jatkaa konfliktin kärjistämistä Venäjän kanssa Ukrainan sodan lopputuloksesta riippumatta. Karaganovin mukaan Yhdysvallat käyttää Ukrainaa epätoivoisena yrityksenä säilyttää maailmanlaajuinen valta-asemansa, jonka se on menettämässä:

”Epäonnistumalla sisäisesti länsimainen eliitti on aktiivisesti lannoittanut rikkaruohoja, jotka ovat juurtuneet 70 vuoden vaurauden, tyytyväisyyden ja rauhan ansiosta. Siihen kuuluvat ihmisvastaiset ideologiat: perheen, isänmaan, historian, miehen ja naisen välisen rakkauden, uskon, korkeampien ihanteiden palvelemisen, kaiken inhimillisen kieltäminen. Heidän filosofiansa on tuhota kaikki, jotka ovat heitä vastaan. Tavoitteena on kastroida ihmiset, jotta heidän kykynsä vastustaa nykyaikaista, ”globalistista” kapitalismia, josta on tullut yhä ilmeisemmin epäoikeudenmukainen ja haitallinen ihmiselle ja ihmiskunnalle, vähenisi.”

Länsimaat siirtymässä kohti ”liberaalia totalitarismia”

Karaganovin mukaan lännen tulevaisuus on Eurooppa, joka takertuu yhä heikompaan USA:han ja ajautuu katastrofaaliseen yhteenottoon Venäjän kanssa. Hänen mukaansa kaikki merkit viittaavat siihen, että useimmat länsimaat ottavat käyttöön ”uudenlaisen fasismin”, jota ”voidaan kutsua liberaaliksi totalitarismiksi”.

Karaganov uskoo, että jos Venäjä lopullisesti käy kauppaa lännen kanssa eskaloitumalla nopeasti ja laukaisemalla ydinaseita useita Euroopan maita vastaan, niin se pakottaisi lännen ”perääntymään”. Hän väittää, että kaikki merkit viittaavat siihen, että muut keinot eivät toimi:

”Rauha on mahdollinen, mutta ei jälleenyhdistyminen. Viha ja epätoivo kasvavat aalto toisensa jälkeen. Lännen vitsaus on selvä merkki ajautumisesta kohti kolmannen maailmansodan puhkeamista. Se on jo alkanut, ja se voi räjähtää täysimittaiseksi tulipaloksi joko vahingossa tai länsimaiden valtapiirin kasvavan epäpätevyyden ja vastuuttomuuden ansiosta.”

Karaganov uskoo, että ”ihmiskunta on hukassa”, ellei länsimaiden johtajien ”ydinaseiden eskaloitumisen pelkoa” palauteta:

”Tuhoamalla lännen pyrkimyksen harjoittaa aggressiivisuuttaan, emme pelasta ainoastaan itseämme vaan pelastamme myös koko ihmiskunnan vapauttamalla maailman viisisataa vuotta vanhasta länsimaisesta ikeestä. Työntämällä länsimaita kohti katarsista ja eliittiensä hegemoniasta luopumista pakotamme ne perääntymään ennen maailmanlaajuista katastrofia. Ihmiskunta saa uuden mahdollisuuden kehittyä,” sanoi Karaganov.

”Älkää uskoko kostoiskuihin”

Karaganov uskoo, että kostoiskujen riski voidaan ”minimoida oikealla strategialla”. ”Vain Valkoisessa talossa istuva hullu, joka vihaa omaa maataan käyttäisi ydinaseita kostaakseen Euroopan puolesta”, hän sanoo.

Lisäksi Karaganov uskoo, että eskalaation on oltava nopeaa, koska ”lännen nykyinen suunta” ja ”sen eliitin rappeutuminen” tarkoittaa, että ”jokainen tehtävä päätös, tekee lännestä entistä epäpätevämmän ja ideologisesti harhaanjohtavamman”.

Karaganov kutsuu sitä ”moraalisesti kauhistuttavaksi valinnaksi”, koska Venäjä ”käyttäisi Jumalan asetta ja tuomitsisi itsensä suureen henkiseen menetykseen”. Mutta toinen vaihtoehto on Karaganovin mukaan ”Venäjän katoaminen ja ihmiskunnan loppu”.

RT:n mukaan Karaganovin artikkeli on aiheuttanut tyrmistystä Venäjällä, kun taas jotkut kommentaattorit ovat olleet ”vähemmän kriittisiä”.

Lähde: Nordfront