Venezuelan presidentti ja hänen vaimonsa pidätetty erikoisoperaatiossa – asetettu syytteisiin Yhdysvalloissa

USA:n oikeusministeri Pam Bondi vahvisti, että Maduro ja Flores joutuvat vastaamaan syytteisiin narkoterrorismista ja kokaiinikaupasta.
Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi ilmoitti lauantaina, että Venezuelan presidentti Nicolás Maduro ja hänen vaimonsa Cilia Flores on otettu kiinni ja asetettu syytteeseen New Yorkissa. Dramaattinen pidätys toteutettiin Yhdysvaltain armeijan erikoisoperaation seurauksena varhain aamulla Suomen aikaa.
Bondin mukaan paria vastaan nostetut syytteet ovat raskaita: Maduroa syytetään muun muassa narkoterrorismiin liittyvästä salaliitosta, kokaiinin maahantuonnin suunnittelusta, sekä raskaan aseistuksen ja tuhoaseiden hallussapidosta ja hallussapitosalaliitosta Yhdysvaltoja vastaan. Floresia koskevat syytteet liittyvät samoihin rikoskokonaisuuksiin.
Bondi korosti lausunnossaan, että pariskunta tullaan saattamaan amerikkalaisen oikeusjärjestelmän eteen täydessä laajuudessaan. Hänen mukaansa kyseessä on merkittävä hetki, jossa Yhdysvallat osoittaa, ettei se hyväksy kansainvälistä huumekauppaa eikä aseellista uhkaa omalla maaperällään.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
Ministeri kiitti presidentti Donald Trumpia ”rohkeudesta vaatia vastuuta Venezuelan hallinnon rikollisilta toimilta” sekä Yhdysvaltain armeijaa ”erinomaisesti toteutetusta ja onnistuneesta operaatiosta”. Bondin sanoin kyseessä oli ”uskomaton ja erittäin menestyksekäs toimi kahden kansainvälisen huumekauppiaan saattamiseksi oikeuden eteen”.
Maduron ja Floresin odotetaan nyt kohtaavan Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät Southern District of New Yorkissa. Prosessi voi muodostua historialliseksi oikeudenkäynniksi, jossa Venezuelan istuva presidentti joutuu vastaamaan vakavista rikossyytteistä Yhdysvaltain tuomioistuimessa.
Lähde: X
Onhan tuo Maduro ihan huumekauppiaan näköinenkin. Kun vertaa ulkonäköä vaikka Pablo Escobariin tai El Chapoon, niin eikö nuo ole kuin veljeksiä? Tuo yksi hauska piirre noissa syytöksissä on: ”sekä raskaan aseistuksen ja tuhoaseiden hallussapidosta ja hallussapitosalaliitosta Yhdysvaltoja vastaan”. Eikö valtion päämiehellä saa olla, vaikka onkin diktaattori, nyt muutama ase kotonaankin. Kai nyt Putinillakin ja Trumpilla on lukuisia erilaisia aseita. Hyvä asia, kun poistettiin Maduro vallasta, mutta ei Trump sitä hyvää hyvyyttään tehnyt. Kyllä siinä mentiin oma etu ja ylpeys edellä. Venezuelan kansalaisten hyvinvoinnista Trump ei välitä pätkääkään. Nyt piti saada samalainen sulka hattuun kuin Obamalla, joka pyydysti ja tappoi Osama Bin Ladenin. Ehkä se Nobel on Trumpille tärkeämpi kuin mikään muu, koska sitä niin pakkomielteisesti hamuaa.