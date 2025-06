Verilöyly Damaskoksessa: islamistiterroristi tappoi 22 kristittyä

Viranomaisten mukaan sunnuntaina 22. kesäkuuta Damaskoksen kirkossa täyteen pakatun jumalanpalveluksen aikana tapahtuneessa ampuma- ja itsemurhapommituksessa kuoli vähintään 22 ihmistä. Viranomaiset syyttävät ennennäkemättömästä iskusta Islamilaisen valtion ryhmän jäsentä.

”Daesh (ISIS)-terroristijärjestöön kuuluva itsemurhapommittaja tuli Saint Elias -kirkkoon Dwelaa-alueella… avasi tulen ja räjäytti itsensä räjähdysvyöllä”, sisäministeriön lausunnossa kerrottiin.

Valtion uutistoimisto SANA ilmoitti terveysministeriön tietojen perusteella, että kuolleita oli 22 ja loukkaantuneita 63.

🔴🚨☦️Additional footage shows the destruction inside Mar Elias Church in the Duwailaa area of #Damascus , caused by the suicide bombing that targeted worshippers. https://t.co/IWHFGgoYyg pic.twitter.com/SxbhrihKab

Hyökkäys oli ensimmäinen laatuaan Syyrian pääkaupungissa sen jälkeen, kun islamistijohtajat kaatoivat pitkäaikaisen hallitsijan Bashar al-Assadin joulukuussa. Se oli myös ensimmäinen kirkossa tapahtunut hyökkäys Syyriassa sen jälkeen, kun maan sisällissota puhkesi vuonna 2011.

Syyrian kristittyjen yhteisö on supistunut sotaa edeltäneestä noin miljoonasta alle 300 000:een pakolais- ja maastamuuttoliikkeen seurauksena.

Syyrian uusi presidentti on entinen Al-Qaida terroristi, ja islamistitaistelijat ovat olleet mukana tuhansien kristittyjen ja alaviittien joukkomurhassa viime kuukausina.

Unkari lähettää 25 000 euron arvosta lääketieteellistä apua Hungary Helps -ohjelman kautta tukemaan hyökkäyksen uhreiksi joutuneita kristittyjä perheitä ja paikallista yhteisöä, ilmoitti Unkarin pääministerin poliittinen johtaja Balázs Orbán X-viestipalvelun kautta.

Hungary does not look away when Christians are under attack. We condemn the terrorist act committed during Sunday liturgy in #Damascus, where dozens of worshippers, including the priest, were killed.

As part of the #Christian world, we take responsibility. #Hungary is sending…

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) June 23, 2025