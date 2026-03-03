Verinen veitsimies aiheutti paniikkia ja pakokauhua – yritti tunkeutua kouluun ja päiväkotiin

Silminnäkijöiden mukaan mies oli veressä kauttaaltaan ja jahtasi kaupan työntekijöitä ennen kuin poliisi sai hänet motitettua.

Edinburghissa tapahtui maanantaiaamuna vaarallinen hyökkäys, kun veitsellä aseistautunut mies haavoitti kahta ihmistä ja linnoittautui sen jälkeen kerrostalon 11. kerrokseen. Poliisin ja epäillyn välinen pattitilanne kesti seitsemän tuntia ennen kuin mies saatiin kiinni.

Silminnäkijöiden mukaan mies oli veressä kauttaaltaan ja yritti tunkeutua sekä kouluun että päiväkotiin ennen kuin hänet ajettiin pois. Paikalliset kertoivat myös, että mies oli röyhkeästi rynninyt sisään lähikauppaan ja hajottanut paikan täysin, jahdaten työntekijöitä veitsi kädessään.

Aamun ensimmäiset hälytykset tulivat noin klo 8.25, kun mies nähtiin kulkemassa kadulla kaksi veistä käsissään. Videot sosiaalisessa mediassa näyttivät hänen harhailevan alueella uhkaavasti. Kaksi uhria kuljetettiin Royal Infirmary -sairaalaan, ja viimeisten tietojen mukaan heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia.

Kun poliisi jäljitti epäillyn, tämä vetäytyi Cobbinshaw Housen ylempiin kerroksiin ja alkoi osoittaa vastarintaa. Kuvissa mies virnistelee ikkunasta alas poliiseille, jotka piirittivät rakennuksen useilla ajoneuvoilla ja aseistetuilla yksiköillä.

Silminnäkijöiden kertomukset: ”Koko mies oli veressä”

Paikallinen asukas Abigail Clegg kertoi, että mies oli yrittänyt päästä sisään sekä kouluun että päiväkotiin, mutta hänet oli saatu hätistettyä pois.

”Sen jälkeen hän meni kauppaan ja tuhosi paikan. Kauppa on aivan sekaisin. Hän jahtasi työntekijöitä veitsellä”, Clegg sanoi.

Toinen työntekijä kuvaili, kuinka hänen esimiehensä oli yrittänyt ajaa miestä pois vatupassin avulla.

”Näin hänen käsiensä olevan veressä. Veitset olivat aivan veressä. Esimies juoksi hänen peräänsä, mutta käskin häntä palaamaan – hän olisi voinut liukastua”, mies kertoi Edinburgh Livelle.

Koulujen hätätilanne: vanhemmat kiirehtivät lapsiaan autoihin

Tilanne aiheutti paniikkia alueella. Vanhemmat kiirehtivät lapsiaan autoihin, ja lähialueen koulut määrättiin välittömästi eristettäviksi. Wester Hailes High School lähetti vanhemmille viestin: ”Koulu on eristettynä alueella tapahtuneen välikohtauksen vuoksi. Lapset ovat turvassa.”

Poliisi: ”Ei viitteitä terrorismista”

Poliisi korosti, ettei tapausta tutkita terrorismirikoksena. ”Ymmärrän, että tilanne oli järkyttävä paikallisille. Haluan vakuuttaa, ettei laajempaa uhkaa ole”, sanoi ylikomisario Scott Kennedy.

Skotlannin ambulanssipalvelu kertoi lähettäneensä paikalle useita yksiköitä, mukaan lukien erikoisoperaatioryhmän. Kaksi loukkaantunutta kuljetettiin sairaalaan.

Myöhemmin iltapäivällä poliisi vahvisti, että epäilty oli otettu kiinni ja tilanne saatu hallintaan.

