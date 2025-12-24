Kotimaa

Verkkolehti Kansalainen toivottaa lukijoilleen hyvää joulua!

24.12.2025 07:24
Lisää kommentti
Toimitus
56 Katselukertoja

Kansalaisen toimitus kiittää lukijoitaan kuluneesta vuodesta — keskusteluista, kommenteista, palautteesta ja ennen kaikkea siitä, että olette kulkeneet mukanamme läpi taas yhden kymmenvuotisen uutishistoriamme mielenkiintoisimmista vuosista.

Joulun ja vuodenvaihteen kunniaksi toimituksemme vetäytyy ansaitulle joulutauolle. Uutisointi hiljenee pyhien ajaksi, mutta palaa jälleen heti joulunpyhien jälkeen.

Toivotamme rauhallista joulua, valoa pimeään vuodenaikaan ja voimaa uuteen vuoteen.

Kansalaisen toimitus

Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit