Verkkolehti Kansalainen uudistuu – oletko sinä uusi toiminnan jatkaja?

Vapaan sanan tuki ry etsii Verkkolehti Kansalaiselle operatiivisen toiminnan jatkajaa.

Verkkolehti Kansalaista julkaisee Vapaan sanan tuki ry (VST). Nykyisen vastaavan toimittajan ”eläköityessä” tehtävistään, VST etsii Verkkolehti Kansalaisen operatiiviselle toiminnalle jatkajaa.

– Verkkolehti Kansalaisesta on kuuden toimintavuoden aikana kehittynyt erinomainen, toimiva alusta kansalliskonservatiiviselle, EU- ja maahanmuuttokriittiselle uutisoinnille ja blogikirjoittamiselle. Valmiina on laaja skaala erilaisia uutislähteitä. Nyt on kuitenkin aika antaa alusta uusiin käsiin, toimijalle, jolla olisi ehkäpä mahdollisuuksia uudistaa julkaisua, toteaa Vapaan sanan tuki ry:n puheenjohtaja ja Verkkolehti Kansalaisen vastaava toimittaja Petri Saarela.

Verkkolehti Kansalaisen uusi toimija ratkaistaan ”tarjouskilpailulla”. VST pyytää toiminnan jatkamiseen halukkaita lähettämään vapaamuotoisen ”tarjouksen”.

”Tarjouksen” ei tule sisältää rahasummia, sillä rahasta ei ole kyse. Verkkolehti Kansalaista ei myydä. Sen sijaan kyse on siitä, että Verkkolehti Kansalainen halutaan luovuttaa ”hyvään kotiin”, jossa sen tulevaisuus uusia näkökulmia etsivänä julkaisuna olisi taattu.

”Tarjouksen” tulisi olla kuvaus mm. siitä, mihin suuntaan uusi toimija Verkkolehti Kansalaista kehittäisi, millaisella henkilöstöllä toiminta alkaisi ja millaista osaamista toimijalla on WordPress-julkaisualustasta.

– Uutta toimijaa autetaan alussa voimallisesti ja apua annetaan jatkossakin. Tyhjän päältä aloittamista ei tarvitse pelätä, korostaa Saarela.

Vapaamuotoiset ”tarjoukset” pyydetään lähettämään 30.9 mennessä osoitteeseen toimitus@kansalainen.fi

Lisätietoja antaa Petri Saarela petri.saarela@kansalainen.fi.