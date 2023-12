Verkkorikollisuuden asiantuntija: Ovatko rahasi turvassa? Vuoden sisällä miljoonat ihmiset menettävät säästönsä tekoälyuhan takia

Tekoälyrikollisuusbuumi koskettaa todennäköisesti miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Ovatko rahasi turvassa?

”Tekoäly kehittyy salamannopeasti. Sen lisäksi, että nämä edistysaskeleet muuttavat todellisuuttamme, monet saattavat menettää kaikki säästönsä”, sanoo verkkorikollisuuden asiantuntija Marc Maisch. Hän työskentelee myös asianajajana ja auttaa uhreja saamaan menetetyt säästönsä takaisin, kun he ovat joutuneet verkon uhreiksi.

Maisch varoitti saksalaisen Die Welt -sanomalehden haastattelussa, että viranomaiset eivät pysty pysäyttämään tätä uutta rikosaaltoa, jossa rikolliset käyttävät tekoälytyökaluja miljoonien ihmisten rahojen riistämiseen.

”Tekoäly on loistava työkalu, mutta tietysti verkkorikolliset käyttävät sitä myös phishing-sähköpostien luomiseen, jotta ChatGPT kirjoittaisi haitallista koodia, jota voidaan käyttää välittömästi. Emmekä ole vielä puhuneet deepfake- ja voice phishing -toiminnoista, eli kasvojen ja äänten uudelleen luomisesta. Näemme parhaillaan tietoverkkorikollisuuden vallankumouksellisen kehityksen alkua. Ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna tämä on saavuttanut aivan uuden tason”, Maisch sanoi.

Tekoälytyökalujen avulla verkkorikolliset voivat käyttää uutta, koneella kirjoitettua koodia henkilötietojen varastamiseen tai tilien joukkohakkerointiin. Tekoälyn ääniä matkivien työkalujen avulla hakkerit voivat myös ohittaa äänitunnistusjärjestelmät tai huijata perheenjäseniä lähettämään rahaa.

Tietoverkkorikollisuus on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosikymmenen aikana, ja eurooppalaiset ovat yhä useammin varkaiden kohteena. Jo vuonna 2021 Saksan liittovaltion tietoturvavirasto (BSI) raportoi, että tietoverkkorikollisuus oli Saksassa suurempi kuin koskaan aiemmin.

Maisch sanoo, että kyberrikollisjengit itse asiassa rekrytoivat uusia työntekijöitä avoimesti julkisilla verkkosivustoilla. ”Kaakkois-Aasiassa on ihmiskauppajengejä, jotka ottavat ihmisiltä passit ja pakottavat heidät tekemään rikoksia”. He saattavat esimerkiksi kertoa heille, että ”sinun on ensin ansaittava 100 000 euroa, ja sitten saat passisi takaisin”, hän kertoo.

Maisch selventää, että jopa ”rakkaushuijaukset” voidaan nykyään automatisoida ja kohdistaa tekoälyn chatbottien avulla tuhansille ihmisille kerrallaan. Hän lisää, että ”tämä on kannattavampaa, koska rakkaushuijaajan ei enää tarvitse omistautua kokonaan yhdelle ihmiselle ja saada häntä maksamaan, vaan hän voi skaalata ja automatisoida huijauksensa ja tehdä sen kymmeniä kertoja samaan aikaan.”

Poliiseilla ei ole riittävästi asiantuntemusta ja osaamista ratkoa verkkorikoksia

Tietoverkkorikollisuuden asiantuntija varoitti, että yksi tärkeimmistä ongelmista on tietoverkkorikollisuuden maailmanlaajuinen luonne. Eräältä Maischin asiakkaalta ryöstettiin hiljattain 800 000 euroa, ja poliisi lopetti tutkinnan.

”Tiedostossa on keskeyttämispäätös, jossa todetaan lähinnä kokemuksen osoittaneen, että rikoksentekijät asuvat ulkomailla, joten heitä on vaikea saada kiinni, eikä asialle ole paljon tehtävissä. Kirjoitin syyttäjälle, että ei voi olla niin, että lähes miljoonan euron suuruista vahinkosummaa ei tutkita lainkaan. Silloin voisi heti sanoa: Rikoslakia ei enää sovelleta internetissä. Tällaiset tapaukset saavat minut todella vihaiseksi”, hän totesi Die Weltille.

Monissa tapauksissa poliisilla ei yksinkertaisesti ole asiantuntemusta tai tietotaitoa tutkia verkkorikoksia kunnolla.

”Minusta tuntuu, että poliisi on alimitoitettu ja että lainvalvontaviranomaisten kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi tehdään aivan liian vähän.”

”Ennen pankki ryöstettiin, siellä oli kassakaappi, vartijat ja punainen nappi, ja sitten tuli poliisi. Internetissä pankkiasiakkaita huijataan siirtämään rahat itse. Ennen oli luottokorttipetoksia, mutta nykyään kaikki maksut suoritetaan etukäteen väärennettyjen kauppojen kautta. Tätä tapahtuu koko ajan, ja valitettavasti poliisi on usein voimaton”, Maisch toteaa lopuksi.

Lähde: Die Welt