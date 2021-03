Vetlandan epäilty terroristi on 22-vuotias maahanmuuttaja Afganistanista

Keskiviikkona poliisi oli vaitonainen Vetlandan terrori-iskusta epäillyn etnisyydestä. Nyt asiasta on saatu uutta tietoa.

Keskiviikkona iltapäivällä mies juoksi Vetlandan asuinalueella veitsellä aseistautuneena ja haavoitti kahdeksaa henkilöä, monia vakavasti.

Poliisin mukaan veitsi-iskuja tehtiin viidessä eri paikassa.

Expressenin mukaan tekijä on 22-vuotias afgaani, joka on tullut Ruotsiin vuonna 2018.

Maahanmuuttaja on kärsinyt mielenterveysongelmista. Hän on käyttänyt kannabista ja hänet on tuomittu huumerikoksista sakkoihin.

Naapureiden mukaan mies ei puhu ruotsia eikä englantia.

Kolmella uhrilla on hengenvaarallisia vammoja. Kaksi muuta on loukkaantunut vakavasti.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo osallistuu tutkintaan terrorismiepäilyn vuoksi.