VIDEO: Afrikkalainen imaami vaatii murhaamaan ja ryöstämään vääräuskoiset eurooppalaiset – ”Naisia ei haluttaisi viedä kotiin edes seksiorjiksi”

Entinen muslimi Mona Walter haluaa kiinnittää huomiota kunnioitettuun afrikkalaiseen imaamiin, joka vaatii murhaamaan ja ryöstämään vääräuskoisia Euroopassa.

– Läntisten maiden taipumus suvaita suvaitsemattomia ideologioita saattaa maksaa meille demokratian ja vapauden, Ruotsissa asuva Mona Walter kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Videolla esiintyvä sheikki Xassaan Abu Salmaan asuu Keniassa, jonka naapurimaa Somalian asukkaisiin hänellä myös on vaikutusvaltaa.

Imaami muun muassa sanoo eurooppalaisia vääräuskoisiksi ja siksi heidän omaisuutensa ryöstäminen on oikeutettua. Lisäksi imaami tekee selväksi, että länsimaissa asuvien tulee huijata ja käyttää näitä maita hyväkseen, jotta ne menisivät konkurssiin.

Ranskalaiset ja englantilaiset naiset tulee tappaa, koska he eivät imaamin mukaan ole oikeita naisia – heitä ei haluttaisi viedä kotiin seksiorjiksi. He käyttävät housuja, joten he ovat miehiä.

Mona Walter on Somaliassa syntynyt ja myöhemmin pakolaisena Ruotsiin muuttanut aktivisti. Walter on luopunut islaminuskosta ja omistautunut levittämään kokemusperäistä tietoa islamin todellisesta olemuksesta.