Video: Islamin vastaista aktivistia ja poliitikkoa puukotettiin Mannheimissa – poliisia puukotettiin kaulaan

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa mies puukottaa islamin vastaista aktivistia ja poliitikkoa, 59-vuotiasta Michael Stürzenbergeriä, kampanjatilaisuudessa Mannheimissa.

Verisellä ja kaoottisella videolla näkyy, kuinka mies riehuu sinisiin takkeihin pukeutuneen kampanjahenkilökunnan keskellä. Samalla mies puukottaa ketä tahansa näköpiiriinsä osuvaa uhria. Kampanjatyöntekijät pyrkivät pysäyttämään miehen, joka myös puukotti poliisia kaulaan.

BREAKING: 🇩🇪 Knife-wielding Muslim man STABS conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger in Mannheim.

The suspect also stabbed a police officer in the neck.

The media has labeled Stürzenberger a threat to democracy, a bigot and a ”fascist.”

This… pic.twitter.com/7YE9v1YOEN

— Remix News & Views (@RMXnews) May 31, 2024