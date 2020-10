VIDEO: Qatarilainen sosiologi – ”Murhat, tapot ja puukotukset ovat normaaleja reaktioita profeetta Muhammedin loukkaamisesta”

Qatarilainen sosiologi Abad Al-Aziz Al-Khazraj Al-Ansari kertoo 18.10.2020 Youtubeen lataamallaan videolla, että ranskalaisen opettajan Samuel Patyn islamilainen mestaus on saattanut olla lavastus, aivan kuten hänen mielestään 9/11 -terrori-isku New Yorkissa kaksi vuosikymmentä sitten. Taustalla on Lännen tahto rapauttaa islamin hyvä maine.

The Middle East Media Research Institute (MEMRI) -järjestön englanniksi tekstittämällä videolla sosiologi myös arvelee, että tšetšeenille on saatettu maksaa iskusta. Jopa Patylle on saatettu maksaa Muhammedin loukkaamisesta. Sosiologi myös kokee, että murhat, tapot ja puukotukset ovat vain normaali reaktio profeetta Muhammediin koskeviin hyökkäyksiin.

Al-Ansarin mukaan Ranskan presidentti Macronille pitää kertoa, että sananvapautta koskevat lait Ranskassa ovat tyhmiä.

– Ei ole mahdotonta, että [ranskalaisen opettajan murha] on lavastettu. Kuinka murha voidaan lavastaa? Murha ei merkitse heille mitään. Islamin hyvän maineen vääristämiseksi nämä koirat järjestivät syyskuun 11. päivän tapahtuman, jossa kuoli 3000–4000 ihmistä. Islamin hyvän maineen vääristämiseksi tiedustelupalveluilla ei ole mitään ongelmia kannustaa tšetšeeniä tappamaan opettajan: ”Tapa hänet ja katkaise hänen päänsä.” He ovat saattaneet jopa maksaa hänelle. He ovat saattaneet jopa yllyttää opettajaa aiheuttamaan tämän provokaation … Allahin kautta, hyvät veljet, he kykenevät tekemään pahoja rikoksia vääristääkseen islamin ja muslimien hyvää mainetta.

– On annettava voimakkaita viestejä. Meidän on kutsuttava suurlähettiläät [Ranskasta]. Meidän on toimittava. Emme voi katsoa sivusta, kun he kiroavat profeetta Muhammedia. Nämä ovat normaaleja reaktioita: tappaminen, puukottaminen … Kun jollakin on intohimoa uskontoonsa … Sanon teille, että sharian mukaan tämä on väärin. Emme hyväksy tätä. Mutta emme voi pidätellä ihmisiä … Näillä ihmisillä on intohimo uskontoonsa. Joten, rakkaat veljet, samaan aikaan kun tuomitsemme [murhan], meidän on lähetettävä viesti Macronille ja Ranskan hallitukselle sanomalla: ”Tämä on luonnollinen reaktio tyhmyyteesi. [Sananvapauden] laki on tyhmä.”

Kuinka muslimivaimoa lyödään oikein

Keväällä 2019 Abad Al-Aziz Al-Khazraj Al-Ansari opetti julkaisemallaan videolla, kuinka muslimivaimoa lyödään oikeaoppisesti koulutustarkoituksessa.

Vaikka sosiologin mukaan naiset lähtökohtaisesti pitävät voimakkaista ja väkivaltaisista miehistä, naista ei tule lyödä nyrkillä kasvoille, nenään tai vatsaan. Tämä osoittaa sosiologin mielestä, kuinka armollinen uskonto islam on.