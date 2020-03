VIDEO: Rauha

Talvisota, Suomen 105-päiväinen kunnian hetki, päättyi 80 vuotta sitten, 13.3.1940. Pääministeri Risto Rytin johtama valtuuskunta oli aamuyöllä 12.3.1940 allekirjoittanut Moskovan rauhansopimuksen.

– Seitsemännen komppanian lähetti tuli majamme ovelle ja luki kädessään olevasta paperista, että rauha alkaa 13.03. kello 11, ja luettuaan poistui saman tien. Jäimme ihmettelemään ja totesimme, että se kolmastoista päivä on tänään ja kello on nyt 10, rauhaan on enää tunti aikaa. Äkkiä henki olikin kovin kallis, ja koska kranaatteja tuli edelleen, suojauduimme saatavilla oleviin monttuihin mahdollisimman mataliksi. Kello 11 tuli outo hiljaisuus. Sota oli loppunut! Rauhanehdoista emme tienneet mitään. Mutta tärkeintä oli, että olimme vielä hengissä.

Sodan ja rauhan keskus Muisti -tiedekeskuksen videolla kerrotaan Talvisodan viimeisestä päivästä.