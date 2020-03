VIDEO: Ruotsalainen somali vaatii islamista kääntyneitä tapettavaksi – tilaisuuden tullen tappaa itse

Norrköpingissä Ruotsissa asuva Yasin Halyeyon kertoo Facebook-videolla, että islamin uskon jättäneet on tapettava. Surmatyöt hän tilaisuuden tullen tekee itse.

– Somalinaiset ja somalimiehet, jotka ovat tulleet tänne sosiaaliseen mediaan loukkaamaan profeetta Muhammedia ja ajattelevat olevansa lännessä turvassa … vannon Allahille, että ette ole turvassa.

– Teidät tapetaan, ja jos minulle tulee tilaisuus, tapan teidät itse. Eikö tämä ole selvä varoitus?

– Millaisen kunnian kanssa elätte? Ymmärrättekö? Nämä ihmiset asuvat Ruotsissa, Norjassa, kaikkialla täällä. Mutta kuvitteletteko heidän todella vaihtaneen uskontoaan? He ovat kääntyneet rahan vuoksi.

Videon on tekstittänyt ja Facebook-sivullaan uudelleenjulkaissut Mona Walter. Hän on Somaliassa syntynyt ja myöhemmin pakolaisena Ruotsiin muuttanut aktivisti. Walter on luopunut islaminuskosta ja omistautunut levittämään kokemusperäistä tietoa islamin todellisesta olemuksesta.

– Ei ole vastoin lakia loukata, kritisoida tai halveksua uskontoa tai uskonnollista hahmoa nimeltään Muhammed, joka väitti 600 ennen ajanlaskun alkua olevansa jumalan profeetta, Walter muistuttaa videon saatteessa.