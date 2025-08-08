Video: Täällä heidät pakotetaan hyppäämään parvekkeelta kohti kuolemaansa

Etelä-Syyriasta peräisin oleva brutaali videoleike näyttää, kuinka kolme druusimiestä pakotetaan aseella uhaten hyppäämään parvekkeelta alas – samalla kun heitä ammutaan.

Tapahtuma on osa druusien ja beduiinien välisten väkivaltaisuuksien kärjistymistä Sweidan maakunnassa, ja Syyrian uusi jihadistihallinto on asettunut konfliktissa beduiinien puolelle.

Kolme miestä, Moaz, Baraa ja Osama, olivat 25-vuotiaita, ja videolla heidät nähdään aseistettujen, sotilaspuvussa olevien miesten viemänä asuntoon, ennen kuin heidät pakotetaan hyppäämään kuolemaan.

”Allahu akbar”, sotilaat huutavat murhien yhteydessä.

Heidän serkkunsa Dimah Albenny, joka asuu Ruotsissa, kertoo SVT:lle, että kolmikko ”kuoli, koska he olivat druuseja”.

”He ehkä ajattelivat selviävänsä, jos hyppäävät, mutta heidät ammuttiin silti.”

Taustalla ovat veriset yhteenotot druusien ja beduiinien välillä, jotka puhkesivat heinäkuun puolivälissä. Syyrian hallitus on lähettänyt joukkoja alueelle.

Britanniassa sijaitsevan Syyrian ihmisoikeusjärjestön (SOHR) mukaan tähän mennessä on kuollut yli 1 400 ihmistä, joista yli puolet on druusien siviilejä ja taistelijoita. Viikon kuluttua saavutettiin väliaikainen tulitauko, mutta sunnuntaina puhkesi uusia taisteluita, joissa kuoli ainakin neljä ihmistä.

SVT on puhunut Ramin kanssa, joka on druusilainen asukas Sweidassa. Hän kertoo, että hän ja hänen perheensä piiloutuivat asuntoonsa seitsemäksi tunniksi tulituksen aikana:

”Olimme täysin hiljaa. Emme uskaltaneet edes mennä hakemaan lasillista vettä”, hän sanoo.

”Seuraavana päivänä menimme ulos ja näin kuolleita ruumiita kaikkialla, näin naapurini, hänen vaimonsa ja lapsensa. Kun olimme vieneet kaikki kuolleet pois rakennuksesta, lähdin kaupungista perheeni kanssa.”

Useat Reutersin vahvistamat videot osoittavat, kuinka druuseja loukataan, pakotetaan ajamaan partansa – jolla on kulttuurista ja uskonnollista merkitystä – ja joissakin tapauksissa teloitetaan.

