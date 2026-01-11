Video: Transumies yllätetään masturboimasta kuntosalin naisten vessasta: ”Kuivasin vain itseäni!”

Videolla miehen varjossa näkyvät liikkeet jättävät vähän tulkinnan varaa siitä, mitä transu teki wc-kopissa.

Viraaliksi menneessä videossa transumies näyttäisi masturboivan vessassa naisten pukuhuoneessa Yhdysvaltojen Kaliforniassa.

Planet Fitnessin kanta-asiakas, Grace Hutson, näki wc-kopissa miehen jalat ja tämän varjossa liikettä, mikä näyttää vahvasti masturboimiselta. Hän kuvasi tilanteen videolle, joka lähti sittemmin leviämään internetissä.

Nainen oli käynyt ilmoittamassa asiasta henkilökunnalle, joka ei vaikuttanut tietävän, mitä tehdä tilanteessa. Naisen miesystävä tuli kuitenkin kohtaamaan masturboineen transumiehen, joka väittääkin videolla käyneensä hetki sitten suihkussa ja vain kuivanneen itseään vessassa.

”Olet sitten transsukupuolinen tai et, sinun ei kuulu kosketella itseäsi naisten pesuhuoneessa. Mietin asiaa ja ajattelin, että tästä ei seuraa hyvää. Ihmiset tulevat kuitenkin sanomaan minua transfoobiseksi,” Hutson oli sanonut myöhemmin toisella videolla.

A woman says she was kicked out of a Planet Fitness location after reporting inappropriate behavior in the women’s restroom. According to her, a transgender individual was engaging in explicit conduct inside a bathroom stall, and instead of addressing the complaint, gym staff… pic.twitter.com/d8prXdxmSt — aka (@akafaceUS) January 9, 2026

Lähde: New York Post

Lue lisää aiheesta: