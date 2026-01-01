Video: Tubettaja selvittää Yhdysvaltojen somalien petosvyyhtiä

Videolla tubettaja muun muassa vierailee somalien ylläpitämillä verorahoilla tuetuilla päiväkodeilla, joissa ei ole yhtäkään lasta.

Suosittu Youtube-videomateriaalin tuottaja Nick Shirley on julkaissut hiljattain videon, missä hän lähtee selvittämään Yhdysvaltojen Minnesotan osavaltion laajan somaliväestön tekemiä petoksia, joilla he ovat huijanneet miljardeja dollareita amerikkalaisilta veronmaksajilta.

Apuna videossa Shirleyllä on David-nimellä itsensä esittelevä paikallinen virkamies, joka on tutkinut somalien petoksia jo 9 vuoden ajan. Tubettaja vierailee videolla muun muassa verorahoilla tuetuilla somalijärjestöjen ylläpitämillä päiväkodeilla, joissa ikkunat on peitetty, eikä paikalla näy yhtäkään lasta. Shirley koettaakin kysellä päiväkodeista paikkaa lapselle, jolloin somalit eivät vaikuta tietävän mistään mitään.

David myös varoittaa videolla somalien olevan äärimmäisen väkivaltaisia, ja että hänen kimppuunsa on aiemmin hyökätty veitsen kanssa hänen mentyä kyselemään somaleilta heille kiusallisia kysymyksiä. Shirleyllä onkin videolla turvamies mukanaan.

Lue lisää aiheesta: