Video: Vasemmistoaktivisti puukotettiin kuoliaaksi kadulla – tekijä otettiin kiinni eilen

Nyt on julkaistu video, jossa vasemmistoaktivisti Ryan Carsonin, 32, kimppuun hyökätään täysin satunnaisesti ja hänet puukotetaan kuoliaaksi New Yorkin kadulla.

Hyökkäys tapahtui lähellä bussipysäkkiä Brooklynissa varhain maanantaina, kertoo New York Post.

Tapahtumasta on myös julkaistu video. Videolla Ryan Carson nähdään istumassa bussipysäkin penkillä tyttöystävänsä kanssa, kun musta mies kävelee heidän ohitseen tummaan huppariin pukeutuneena. Mies ylittää kadun, kävelee puoli korttelia eteenpäin ja alkaa sitten potkia ajoneuvoja. Pariskunta nousee ylös ja kävelee samaan suuntaan, jolloin mies kääntyy ja lähestyy pariskuntaa.

Syntyy yhteenotto, jossa Carson nostaa kätensä ylös ja yrittää ilmeisesti rauhoittaa tilannetta. Mies lähestyy häntä ja Carson tönäisee häntä. Syntyy molemminpuolista käsien huitomista ja tönimistä. Huitoessaan hyökkääjää Carson perääntyy ja kompuroi naama edellä penkkiin, jossa hän vasta hetki sitten istui tyttöystävänsä kanssa. Musta mies käy iskemässä kolme kertaa puukolla penkiltä maahan tuupertunutta Carsonia.

Tyttöystävä tulee kauempaa sivusta maassa makaavan poikaystävänsä viereen seisomaan. Musta mies sylkee Carsonin ja hänen tyttöystävän päälle. Kävellessään pois paikalta hyökkääjä vielä potkaisee kerran maassa makaavaa, puukotettua uhriaan.

Videon oikeaan alakulmaan ilmestyy musta nainen joka kuulostaa hokevan ”Bryan” tai ”Brian” -nimeä hyökkääjän suuntaan ja sen jälkeen nainen huudahtaa maassa makaavan Carsonin ja hänen tyttöystävänsä suuntaan ”I’m so sorry!” (Olen todella pahoillani!) ja kiiruhtaa puhelin kädessään uhrin ja tämän tyttöystävän luo tiedustelemaan tilannetta. Tyttöystävä hätistää naisen heti pois ja käskee häntä menemään katsomaan hyökkääjän perään ”Go watch him! Go watch him!”

Musta nainen lähtee hyökkääjän perään. Jostain kauempaa kuuluu vielä hyökkääjän huudahteluja. Tyttöystävä polvistuu puukotetun Carsonin viereen. Videon lopussa tyttöystävä sanoo ”I’m calling 911” (”Soitan hätäkeskukseen”).

Puukotettu vasemmistoaktivisti vietiin sairaalaan, mutta hänen henkeään ei voitu pelastaa.

Alla sensuroimaton valvontakameran video Ryan Carsonin puukotuksesta.

Äärivasemmistoa tutkivan toimittajan Andy Ngôn mukaan Carlsonia on kiitelty hänen sitoutumisestaan siihen, että hän avaa lisää huumeenkäyttöhuoneita, joissa narkomaanit voivat käydä ottamassa huumepistoksensa. 32-vuotias on myös kampanjoinut niin sanotun ilmaston puolesta.

Ryan Carsonin tyttöystävää Ngô kuvasi ”poliisia vihaavaksi BLM-aktivistiksi”, joka syytti poliisia väkivaltaisista rotumellakoista.

BREAKING: NYPost has obtained footage of radical leftist NYC activist Ryan Carson being confronted by a black male who stabbed him to death on a Brooklyn street on Oct. 2. The suspect remains at large. Carson became celebrated for his advocacy for more drug injection sites. He… pic.twitter.com/5POEjMuWY2 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) October 3, 2023

”The police do not protect you. ACAB. BLM.” Ryan Carson’s girlfriend Claudia V. Morales is a cop-hating BLM activist. She was at a BLM riot in Boston in 2020, blaming police for violence when they tried to arrest rioters. pic.twitter.com/Gj6n4mHkw2 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) October 4, 2023

Carson oli Antifan jäsen

Ryan T. Carson tunnistettiin Antifan jäseneksi Fentanyl Floyd -mellakoiden aikaan. Hän halusi lakkauttaa poliisin, vankilat, pakottaa valkoiset maksamaan mustille Black Extortion Fees-maksuja (korvauksia). Myös Carson identifioi itsensä Antifan jäseneksi. Carson osallistui mellakoihin Antifa-”toveriensa” rinnalla.

Ryan T. Carson identified as Antifa at peak Fentanyl Floyd riots. He wanted to abolish the police, prisons, force you to play Black Extortion Fees(reparations). He attended riots side-by-side with his Antifa ”comrades”☭. His public persona another way to push his ideology. https://t.co/mxe8FQqF3E pic.twitter.com/6haPaRrueB — Historic Vids (@HistorylnMemes) October 5, 2023

Tekijä otettiin kiinni torstaina

18-vuotias mies, jota epäillään vasemmistoaktivistin puukotuksesta, pidätettiin ja häntä vastaan nostettiin syytteet torstaina, kun viranomaiset löysivät veitsen ja hupparin, jota tekijän uskotaan käyttäneen murhan aikana varhain aamulla, poliisit kertoivat.

Brian Dowlingiksi tunnistettu henkilö kuvattiin itkuisena, kun poliisit saattoivat hänet torstaina iltapäivällä pois 81. piiristä.

Teini , jolla oli käsiraudat ranteissa ja nilkoissa – oli yhä pukeutunut samaan valkoiseen t-paitaan ja riisuttuihin shortseihin kuin muutama tunti aiemmin, kun hänet pidätettiin poliisien suorittaessa kotietsintälupaa Lafayette Avenuella lähellä Malcolm X Boulevardia sijaitsevassa kodissaan. Se sijaitsee korttelin päässä paikasta, jossa Ryan Carson puukotettiin kuoliaaksi varhain maanantaina tyttöystävänsä katsellessa.

Dowlingia syytetään toisen asteen murhasta ja aseiden hallussapidosta, poliisi vahvisti.

Dowling ei antanut poliiseille lausuntoja pidätyksensä jälkeen, ja hän on jo hankkinut asianajajan, lähteet kertoivat.

Poliisit etsivät vaatteita, joita epäillyn väitettiin käyttäneen valvontakameran tallentaman hyökkäyksen aikana – ja löysivät asunnosta sekä Dowlingin että hänen tumman Champion-hupparinsa, joka näkyy hyökkäyksen videolla, sanoivat lähteet.

Poliisit löysivät kotoa myös veitsen, ja lähteiden mukaan he yrittävät selvittää, oliko se murha-ase. Teini saatettiin asunnosta partioautoon poliisien muodostaman joukon saattamana. Yli kymmenkunta poliisia ryntäsi kiinteistöön pidätyksen ja etsinnän aikana, kanava kertoi.

”Pahoinpitelijä on saatu kiinni”, Carsonin isä Ken Carson kirjoitti Facebookissa kello 11.30 torstaiaamuna. ”Lisää yksityiskohtia seuraa”, hän lisäsi jatkokommentissa.

”Olen tien päällä… saattamassa Ryania kotiin Massachusettsiin juuri nyt. En ollut lähdössä NYC:stä ilman häntä.”

Tietojen mukaan perjantai 6. lokakuuta olisi ollut Carsonin 32. syntymäpäivä.

Henkisesti häiriintynyt iski Carsonia puukolla suoraan sydämeen

Poliisi on aiemmin tunnistanut ”henkisesti häiriintyneen” teinin päähenkilöksi Carsonin murhassa. Carsonin kimppuun hyökättiin lähellä B38-bussin pysäkkiä Bedford-Stuyvesantissa hieman ennen neljää maanantaiaamuna.

New York Public Interest Research Groupin pitkäaikainen kampanjajärjestäjä ja hänen tyttöystävänsä olivat poliisin mukaan matkalla kotiin Long Islandilla pidetyistä häistä, kun hyökkäys tapahtui.

Hyökkääjä näytti kohdistaneen hyökkäyksen Carsoniin sattumanvaraisesti pakottaen BLM-yhteisön puolestapuhujan seisomaan miehen ja hänen tyttöystävänsä välissä, kuten valvontakameran kuvamateriaalista kävi ilmi.

Poliisien ja videon mukaan häiriintyneen miehen kuulee huutavan ”I’ll kill you!”, ennen kuin he käyvät käsirysyä, ja Carson kaatuu lopulta bussipysäkin penkille, kun hyökkääjä vetää esiin veitsen ja puukottaa häntä kolme kertaa.

Carson makasi maassa lyyhistyneenä, kun hyökkääjä kääntyi tyttöystävänsä puoleen ja sylki tämän päälle.

Tuntematon musta nainen – joka poliisin mukaan tuntee epäillyn – ilmestyy sitten kuvan kulmaan ja näyttää rukoilevan veitsen heiluttajaa, ettei tämä ”satuttaisi häntä”, ja toistaa jotain, joka kuulostaa ”Brianilta”.

Carson kuoli puukoniskuun, joka lävisti hänen sydämensä, kertoivat viranomaiset.

Keskiviikkoon mennessä poliisi kertoi tunnistaneensa epäillyn tekijän, mutta odotti ”todennäköisiä syitä pidätyksen tekemiseen”, NYPD:n rikospoliisipäällikkö Joseph Kenny sanoi lehdistötilaisuudessa.

Dowlingille oli annettu kolme haastetta vuonna 2022 – joista kaksi järjestyshäiriöistä – ja hän oli ryöstön uhri vuonna 2021, lähteet kertoivat.

Hänet mainittiin myös tapahtumaraportissa, joka liittyi heinäkuiseen välikohtaukseen, jossa hänen tätinsä väitti hänen rikkoneen esineitä tyttöystävänsä asunnossa riidan jälkeen, ja kuvaili häntä hätäkeskukseen soitetussa puhelussa mielenterveyshäiriöiseksi, lähteet kertoivat.

Poliisin mukaan epäilty hyökkääjä oli mahdollisesti riidellyt tyttöystävänsä kanssa vähän ennen kuin hän alkoi potkia ja vahingoittaa jalkakäytävälle pysäköityjä mopoja ja skoottereita – ja kääntyi sitten Carsonin kimppuun ja raivosi: ”Mitä vittua te tuijotatte?”

Lähteiden mukaan teini työskentelee Clinton Hillissä sijaitsevassa lukiossa ja hänen tiedetään käyvän usein Fort Greenen Commodore Barry Parkin alueella. Ei ole vielä tiedossa, oliko hänellä nuorisorikosrekisteri, joka olisi sinetöity.

”Oli täysi shokki kuulla, mitä Dowling teki”, eräs nimettömänä pysymistä pyytänyt naapuri kertoi muutama tunti Dowlingin dramaattisen pidätyksen jälkeen New York Postille.

”Tarkoitan, mitä hän edes teki kuljeskellessaan kadulla siihen aikaan vuorokaudesta veitsen kanssa?” Henkilö sanoi asuneensa naapurustossa koko ikänsä ja tunteneensa Dowlingin perheen ”paremmin”.

Kun naapurilta kysyttiin mahdollisesta huumeiden väärinkäytöstä tai mielisairaudesta, hän sanoi, ettei tunne Dowlingia tai perhettä tarpeeksi hyvin kommentoidakseen asiaa.

Lähteet: New York Post, Telegram, X