Viestisovellus Signal uhkaa vetäytyä Euroopasta – Saksa vaarantaa salatun viestinnän ja yksityisyyden suojan

EU:n viestivalvonta etenee ja Saksa epäröi aiempaa vastustavaa kantaansa. Viestisovellus Signal ei aio alistua tällaiseen valvontaa, vaikka Eurooppa alistuisikin.

Salattu viestisovellus Signal varoittaa EU:n suunnittelemasta ”Chat Control” -hankkeesta, joka sen mukaan merkitsisi vakavaa takapakkia yksityisyyden suojalle. Mikäli Saksa luopuisi aiemmasta vastustuksestaan, seuraukset voisivat olla kohtalokkaita koko Euroopan digitaalisen viestinnän luottamuksellisuudelle.

EU-komissio ajaa lakia, joka velvoittaisi viestipalveluiden tarjoajat skannaamaan käyttäjien laitteilla olevat viestit, kuvat ja videot lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan tunnistamiseksi. Asiantuntijat varoittavat, että niin sanottu ”client-side scanning” murtaisi päästä päähän -salauksen ja romuttaisi turvallisen viestinnän perusperiaatteet.

Signalin johtaja Meredith Whittaker korostaa, ettei yhtiö aio alistua tällaiseen valvontaan. Mikäli EU pitää kiinni suunnitelmastaan, Signal vetäytyy Euroopan markkinoilta.

”Salaus toimii joko kaikille tai ei kenellekään”, Whittaker toteaa. Myös muut alan toimijat ja tietoturva-asiantuntijat varoittavat, että pakollinen sisällöntarkastus altistaa väärinkäytöksille ja uhkaa niin toimittajien, kansalaisten kuin hallitustenkin kyberturvallisuutta.

Saksa on tähän asti ollut Luxemburgin rinnalla hankkeen selkeä vastustaja. Uusien tietojen mukaan liittovaltion hallitus harkitsee nyt kompromissiehdotusta. Tietosuojan puolustajat vaativat Berliiniä pysymään lujana – muuten Eurooppaan saattaa syntyä laajamittainen valvontajärjestelmä.

Lähde: Junge Freiheit

