Vihreä kunnanvaltuutettu pidätetty epäiltynä orjuuden harjoittamisesta Britanniassa

Vapautta ja tasa-arvoa kannattavan puolueen valtuutettu pidätettiin epäiltynä orjuuden harjoittamisesta, pakkotyöstä ja pahoinpitelystä.

Vihreän puolueen kunnanvaltuutettu, Sohail Asghar, on hyllytetty puolueestaan johtuen nykyaikaisen orjuuden harjoittamisen rikosepäilystä. Accrington West ja Oswaldtwistle Centralissa valtuutettuna toimiva Asghar jatkaa tehtäväänsä vastedes sitoutumattomana.

Asghar kuulu myös Edistyksellinen Lancashire-ryhmään, jonka tarkoitus on toimia oppositiona konservatiivisen ja ”rasistisen” Reform UK- puoleen hallintoa vastaan Lancashiren valtuustossa.

Lancashiren poliisi on vahvistanut pidättäneensä Asgharin ”epäiltynä orjuuden harjoittamisesta, pakkotyöstä ja pahoinpitelystä.”

Saman pidätyksen yhteydessä poliisi otti kaksi muuta miestä kiinni orjuudesta, pakkotyöstä ja tappouhkauksista epäiltynä.

Yhteiskuvissa Asgharin kanssa poseerannut vihreiden puoluejohtaja, Zack Polanski, ei ole vielä kommentoinut vapautta ja tasa-arvoa kannattavan puolueensa kunnanvaltuutetun orjuuden harjoittamisrikosepäilyjä.

Lähde: Breitbart

