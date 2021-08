Vihreiden johtaja haluaa vähintään 50 000 afgaania Saksaan

Junge Freiheit kertoo, että Saksan vihreiden liittokansleriehdokas Annalena Baerbock haluaa tuoda Saksaan vähintään 50 000 afgaania. Luvussa on mukana Bundeswehrin palveluksessa olleen henkilöstön, alihankkijoiden, naisoikeusaktivistien ja journalistien perheenjäseniä.

Annalena Baerbockin mukaan kaikki ei ole tällä vielä hoidettu.

– Puhumme nyt paikallisesta henkilöstöstä, mutta näemme jo minkälaisia verilöylyjä Taliban järjestää eräissä maakunnissa. Siksi on tärkeää ajatelle kiintiöitä myös tätä päivää pitemmällä tähtäimellä.

Samaan aikaan on useissa Saksan kaupungeissa osoitettu viikonlopun aikaan mieltä afganistanilaisten maahanmuuttajien vastaanottamisen puolesta. Mielenosoittajat vaativat mm. nopeaa Bundeswehrin palveluksessa olleen paikallisen henkilöstön, ihmisoikeus- ja naisoikeusaktivistien, tiedemiesten ja urheilijoiden pikaista evakuointia. Useat mediat kertoivat näistä mielenosoituksista. Lisäksi palautukset Afganistaniin on lopetettava ja Saksassa oleskeleville afgaaneille on annettava pysyvä oleskelulupa.

Berliinissä mielenosoitukseen osallistui 1700 henkilöä. Mielenosoitukseen kutsuttiin väkeä iskulauseella: ”Afganistan: Kantakaa vastuuta – vastaanotto heti!”. Mielenosoituksen oli kutsunut koolle maahanmuuttoapuorganisaatioiden liittouma, joiden organisaatioiden joukossa oli myös ”Seebrücke”, joka jo aiemmin oli kampanjoinut Välimeren maahanmuuttajien Saksaan vastaanoton puolesta. Hampurissa taas mieltään osoitti 2500 henkilöä. Mielenosoituksia pidettiin myös Kielissä ja Siegenissä.

Saksan kaupunki- ja kuntaliitto vaati maanantaina maailmanlaajuista kiintiöratkaisua Afganistanin pakolaisia varten.

– On varmistettava, että juuri Saksa, joka on jo ottanut paljon pakolaisia Syyriasta, ei joudu lopulta kantamaan päätaakkaa, ilmoitti liiton toiminnanjohtaja Gerd Landsberg.

Jo aiemmin EU-sisäasiankomissaari Ylva Johansson oli kehottanut kaikkia EU-maita kasvattamaan maahanmuuttajien uudelleensijoittamista UNCHR-ohjelman puitteissa [tarkoittaa kiintiöpakolaisia]. Ruotsalainen sosialidemokraattikomissaari uudisti myös vaatimuksensa, että EU-maiden on annettava suuremmalle joukolle afgaaneja mahdollisuus matkustaa EU:hun laillisia ja turvallisia reittejä pitkin.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz (ÖVP) taas vastusti uudelleen afganistanilaisen maahanmuuttajien vastaanottoa. Syntyy ongelmia, jos otetaan vastaan ihmisiä, joita ei kyetä integroimaan, totesi Kurz.

– Olen sitä mieltä, että Itävallan ei tule ottaa lisää väkeä, vaan toimia aivan päinvastoin.

Kurzin kanslerikaudella ei Itävaltaan oteta lisää afgaaneja, ei vaikka talibanit olisivat julmia ja elinolosuhteet maassa kaameita. Kansainvälisen yhteisön on siksi tehtävä kaikkensa parantaakseen tilannetta alueella. Moni asia on vieraissa käsissä. ”Meillä ei ole voimaa ja mahtia kaikkeen”.

AfD-johtaja Tino Chupalla oli sitä mieltä, että Saksan hallituksen on seurattava Itävallan esimerkkiä.

– Saksakaan ei voi kantaa afgaanipakolaisten lisätaakkaa. Myöskään Saksassa ei voida edes puhua afgaanimaahanmuuttajien menestyksekkäästä integraatiosta. Emme voi ottaa yhtä ainuttakaan afgaania, jota kohtaan meillä ei ole mitään suoraa sopimuksellista velvoitetta, ilmoitti Chupalla maanantaina.

– Huomioiden afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden korkean työttömyyden ja rikollisuusasteen ei voida muuta kuin torjua Annalena Baerbockin esitys noutaa heti 50 000 afgaania Saksaan. Meidän on seurattava Itävallan esimerkkiä, vahvistettava Eurooppaa ja annettava kaikille vaellushaluisille afgaaneille selvä signaali: No way!