Vihreiden kuntavaaliehdokas mainostaa Oulun moskeijan ovessa

Kuntavaaleissa Oulun vihreiden listoilla ehdolla on Jamal Awad.

Awad on etniseltä taustaltaan somali. Vuoden 2017 kuntavaaleissa Awad pääsi varavaltuutetuksi vihreiden listalta Oulussa.

Awad toimii aktiivisesti maahanmuuttajanäyttämöllä. Hän on ilmoittanut työskentelevänsä tulkkina, ja kuluvalla vaalikaudella hän on toiminut Oulun kaupungin maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajana. Awad toimii myös Oulun vastaanottokeskusten tuki ry:n hallituksen jäsenenä.

Oulun kaupunginvaltuustoon pääsynsä varmistamiseksi Awad mainostaa ehdokkuuttaan islaminuskoisille maahanmuuttajille Oulun moskeijan ovessa.

Oulun moskeija on ollut aika ajoin otsikoissa. Tammikuussa 2020 Rovaniemen hovioikeus tuomitsi Oulun moskeijassa uskonnollisena kasvattajana toimineen miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta 3 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Oulun moskeijaa johtaa Abdul Mannan, joka on ollut vuosina 2012-2017 Sdp:n varavaltuutettuna Oulussa. Mannanin mukaan ”todellisen islamin” levittäminen mukaan lukien sharia-laki on tärkeää. Hänen suhtautumisensa sosialidemokraateille tärkeään vapaamielisyyteen moraalikysymyksissä noudattelee islamistista ekstremismiä, sillä Mannan on tuominnut homoseksuaalisuuden ja sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden uskonsa vastaisena.

Islamilainen terroristijärjestö ISIS julkaisi vuonna 2017 kuvan bangladeshiläisestä taistelussa kuolleesta ISIS-miehestä, Abu Ismail al-Bengalista, joka tunnettiin myös nimellä Taz Rahman. Abdul Mannan on edesmenneen ISIS-taistelijan appi.

Koska vaalimainonta uskonnollisen instituution ovessa herätti kysymyksiä, otimme yhteyttä imaami Mannaniin. Hän pyysi itsensä esitellyttä toimittajaa kertomaan, mistä on kyse. Kuultuaan asian koskevan vaalimainontaa moskeijan ovessa hän sanoi välittömästi olevansa kovin kiireinen ja pyysi soittamaan illalla.

Olisimme tiedustelleet imaami Abdul Mannanilta, saako kuka tahansa tuoda vaalimainoksensa Oulun moskeijan oveen, liittyykö tähän etnisiä rajoituksia tai onko puolueella merkitystä.

Edelleen olisimme kysyneet, kuinka hyvin vaalimainonta sopii uskonnollisen instituution oveen ja kertooko islamilaisen pyhätön ovessa oleva poliittinen mainos siitä, että islam väitteiden mukaisesti on poliittinen järjestelmä.

Imaami Mannan ei kuitenkaan enää vastannut soittoihimme.