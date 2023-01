Vihreiden puoluepoliitikko: ”Rasistinen katkeruus” estää Saksaa vastaanottamasta tarpeeksi ”työperäisiä maahanmuuttajia”

Saksa on yksi maailman suosituimmista maahanmuuttajien kohdemaista. Viime vuonna Saksaan saapui 1,2 miljoonaa maahanmuuttajaa.

Vain murto-osa maahanmuuttajista, jotka hakivat oleskelulupaa Saksassa työskentelyä varten, saivat kyseisen luvan viime vuonna. Saksan vihreiden puoluepoliitikko Misbah Khan väittää nyt, että kehityksen taustalla on ”rasistinen katkeruus”.

Die Welt kertoo, että vuonna 2021 noin 40 000 ulkomaalaista sai oleskeluluvan työllistymistarkoituksessa. Lehti siteeraa liittohallituksen viimeisintä maahanmuuttoraporttia. Valtaosa Saksaan saapuvista maahanmuuttajista ei ole työperäisiä maahanmuuttajia vaan turvapaikanhakijoita.

”Työperäisen maahanmuuton kasvu on myönteinen signaali”, sanoi maahanmuuttopoliitikko Misbah Khan (Vihreät). Hän oli tyytyväinen viimeisimpiin lukuihin, mutta sanoo Saksalla olevan myös ”vielä paljon parannettavaa”.

Khanin mukaan liittohallituksen on helpotettava maahanmuuttajien saapumista, mikä tarkoittaa ”toimia rasistista tyytymättömyyttä vastaan, tehdä maahanmuutosta perheystävällisempää ja vähentää hallinnollisia esteitä”. Hän sanoi, että ”rasistinen katkeruus” saattaa olla yksi tekijä, joka estää Saksaa myöntämästä lisää oleskelulupia.

Väitteet ”rasistisesta katkeruudesta” tulevat samaan aikaan, kun saksalaisten enemmistö haluaa vähentää maahanmuuton määrää. Vuonna 2022 maahan tuli yli 1,2 miljoonaa maahanmuuttajaa, mikä on kuormittanut Saksan sosiaaliturvajärjestelmää.

Die Weltin raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka työperäisten maahanmuuttajien määrä on kasvanut noin kolmanneksella, mutta se on edelleen selvästi alle pandemiaa edeltäneen 64 000:n tason vuodelta 2019. Vuonna 2021 Saksaan saapui noin 1,3 miljoonaa maahanmuuttajaa, joista 500 000 oli EU:n ulkopuolisista maista. Suurin ryhmä työperäisten maahanmuuttajien joukossa on Intiasta ja Länsi-Balkanin maista, kun taas muut ryhmät olivat Turkista, Yhdysvalloista ja Kiinasta.

Vaikka turvapaikanhakijoiden määrän kasvun hidastumisesta ei ole merkkejä, hallitus haluaa lisätä dramaattisesti saapuvien työsiirtolaisten määrää. Jotkut poliitikot vaativat jopa 500 000:ta vuodessa.

Samaan aikaan Saksa on etenemässä kiistanalaisen uudistuksen parissa, jonka tarkoituksena on antaa kansalaisuus jopa kahdelle miljoonalle maahanmuuttajalle, jotka tulivat Saksaan vuosina 2015 ja 2016.

Kuten ennenkin, rekisteröityjen turvapaikanhakijoiden määrä ylittää siirtotyöläisten määrän moninkertaisesti. Esimerkiksi vuonna 2021 turvapaikkahakemuksia oli yli 148 000 ja perheenyhdistämishakemuksia yli 100 000. Samaan aikaan 132 000 ihmistä sai Saksan kansalaisuuden, mukaan lukien 20 000 syyrialaista.

Lähde: Remix