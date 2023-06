Viime viikkojen vakavien maahanmuuttajarikosten määrä on häkellyttävä – Ranskassa leikkikentällä lapsia puukottanut maahanmuuttaja ei ole ainoa uutisotsikoihin noussut väkivallanteko

Saksalais-puolalainen toimittaja Jan A. Karon on julkaissut Annecyssa Ranskassa leikkikentällä tapahtuneen neljän lapsen raa’an puukotuksen jälkeen eeppisen viestiketjun, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti laajalle levinneestä rikollisuudesta ja terrorista, jota maahanmuuttajat ovat aiheuttaneet Euroopan kansoille.

Tarina Ranskan puukotusiskuista oli jo Euroopan ykkösuutinen, mutta sitten raa’asta hyökkäyksestä julkaistu koko video näytti graafisesti, kuinka kielteisen päätöksen saanut syyrialainen turvapaikanhakija Abdalmasih H. puukotti toistuvasti rattaissa ollutta pikkulasta, kun tämän äiti huusi kauhusta. Sen jälkeen video poistettiin laajalti Twitteristä, mikä herätti kysymyksiä alustan sensuurista.

Vaikka veitsihyökkäys nousi kansainvälisiin otsikoihin, se oli vain yksi monista väkivaltaisista tarinoista, joissa maahanmuuttajat ovat olleet osallisina viime viikolla Euroopassa. Kaikkien näiden tarinoiden läpikäyminen on lähes mahdotonta, mutta eräs toimittaja, Jan A. Karon, loi aiheesta laajan viestiketjun, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti kaikkein kauhistuttavimmista esimerkeistä, ja se on kerännyt lähes 500 000 katselukertaa – merkittävä määrä ”saksalaiselle Twitterille”.

Karon esittelee postauksessaan teoreettisen eurooppalaisen, joka Annecyn puukotusiskusta kuultuaan alkaa tutkia muita viimeaikaisia iskuja eri puolilla Eurooppaa.

”Viime torstaina kuulit Twitterissä #Annecysta. Olet järkyttynyt siitä, että syyrialainen puukottaa pieniä lapsia, näet hirvittävän videon ja päätät seuraavina päivinä katsella internetissä ympärillesi kysymyksen kanssa: Mitä Euroopassa tapahtuu maahanmuuton kanssa?” Karon kirjoitti.

Kuvakaappaus: Twitter.Sitten hän viittaa maahanmuuttajaan, joka hyökkäsi poliisin kimppuun kebabveitsellä Bremenissä, ja kirjoittaa: ”Poliisin erikoisyksikkö lähetetty paikalle Bremenissä, koska syyrialainen ryntäsi kaupungin keskustaan 45 senttimetrin pituisen kebabveitsen kanssa ja uhkasi poliiseja.”

Du findest heraus, dass einen Tag zuvor in Bremen das SEK ausrücken musste, weil ein Syrer mit 45 Zentimeter langem Dönermesser in die Innenstadt stürmte und Polizisten bedrohte. https://t.co/QJ15q5hTrn

Seuraavaksi hän viittaa tarinaan, joka ei saanut juuri lainkaan kansainvälistä huomiota, mutta joka käsittelee maahanmuuttajakuljettajien ajoneuvoihin liittyviä kuolemantuottamuksia, jotka ovat hyvin yleisiä.

”Samana päivänä voit lukea Ruotsissa sattuneesta tapauksesta, jossa irakilainen jengirikollinen tappoi 11-vuotiaan pyöräilijän huumeiden vaikutuksen alaisena. Koska hän sai kansalaisuuden maahantulonsa jälkeen, häntä ei voitu karkottaa”, Karon kirjoittaa.

Noch am gleichen Tag liest du von einem Vorfall in Schweden, bei dem ein irakischer Gangster unter Drogeneinfluss einen 11-jährigen Fahrradfahrer tötete. Weil er nach seiner Ankunft die Staatsbürgerschaft erhielt, konnte er nicht abgeschoben werden. https://t.co/eWMR4ucmRx

Seuraavassa viestissä hän viittaa videolle tallentuneeseen kirveshyökkäykseen ja kirjoittaa: ”Perjantaina tietoosi tuli video välikohtauksesta Italian Forlissa, jossa arabitaustaiset ihmiset hyökkäävät toistensa kimppuun kirveillä keskellä kaupungin keskustaa.”

Am Freitag wirst du auf ein Video von einem Vorfall im italienischen Forlì aufmerksam, bei dem arabischstämmige Menschen sich mitten in der Innenstadt mit Äxten angreifen. https://t.co/hCtz27QoMC pic.twitter.com/mgdKaViu9m

Seuraavassa tapauksessa Twitter-käyttäjät saavat tietää eritrealaisesta, joka paloitteli toisen eritrealaisen ja heitti hänet roskiin metsässä Lounais-Saksassa.

Du googlest weiter und liest von einem Vorfall in Südwestdeutschland, bei dem ein Eritreer einen anderen Eritreer zerstückelte und in Müllsäcken im Wald deponiert hat. https://t.co/ylF2WBcQtU

Karon kertoo seuraavassa viestissään toisesta huolestuttavasta, mutta nykyään arkipäiväisestä rikoksesta.

”Ei kaukana edellisestä paikasta, nimittäin toiseksi suurimmassa kaupungissa Dortmundissa, neljän mustaihoisen nuoren kerrotaan ahdistelleen seksuaalisesti kahta 11- ja 14-vuotiasta tyttöä junassa ja pakottaneen heidät riisumaan itsensä heidän edessään”, hän kirjoitti.

Joukkoraiskaukset Saksassa ovat nyt vuonna 2022 saavuttaneet ennätyslukemat, ja yli puolet epäillyistä on ulkomaalaistaustaisia.

Unweit davon, nämlich in der Vizemeisterstadt Dortmund, sollen vier schwarze Jugendliche in einem Zug zwei Mädchen, 11 und 14 Jahre alt, sexuell belästigt und gezwungen haben, sich vor ihnen zu entblößen. https://t.co/KkMyO9BXZK

Seuraavassa postauksessaan Karon viittaa maahanmuuttajaan, joka oli ymmällään siitä, että hän joutui vaikeuksiin, koska yritti raiskata poliisin.

Karon kirjoittaa: ”Sitten saat tietää Malista kotoisin olevasta miehestä, joka yritti raiskata 32-vuotiaan kaupunkipoliisin. ’Kyllä, minä yritin raiskata. Mutta miksi se on niin iso juttu naiselle? En tappanut ketään’, hän sanoi kuulusteluissa.”

Raiskaustarinat eri puolilla Eurooppaa kääntyvät sitten Kreikkaan, mistä Karon kirjoittaa: ” Kreikassa kerrotaan tapauksesta, jossa 22-vuotias kreikkalainen pelasti 17-vuotiaan tytön neljän egyptiläisen pakolaisen raiskaukselta.”

Karon kertoo seuraavaksi saksalaisesta Frankfurtin kaupungista, jossa 39-vuotias kumppani puukotti 32-vuotiaan naisen kuoliaaksi pakolaismajoituksessa. Lasten uskotaan nähneen verisen hyökkäyksen.

In Frankfurt wird eine 32-jährige Frau, wie du mit immer heißeren Ohren herausfindest, von ihrem 39-jährigen Lebensgefährten in der Flüchtlingsunterkunft durch Messerstiche getötet. Die Kinder müssen die Bluttat vermutlich mitansehen. https://t.co/9redwpAyex

Karon jatkaa ja kirjoittaa: ”Seuraavaksi saat lukea 39-vuotiaasta innsbruckilaisesta, joka on keinotekoisessa koomassa 13-vuotiaan afgaanin hyökättyä hänen kimppuunsa.”

Sitten hän viittaa toiseen veitsirikokseen samalta viikolta kuin Annecyn veitsihyökkäys, ja kirjoittaa: ”Luit myös, että Ranskan Sézannessa piti lähettää erikoisjoukkoja paikalle, koska somalialaisen ja kahden syyrialaisen välillä oli riita, jossa ensimmäinen hyökkäsi toisen kimppuun veitsellä.” Hän viittaa myös Frankfurtin Bahnhofsviertelissä tapahtuneeseen veitsihyökkäykseen, jossa neljä afgaania hyökkäsi 17-vuotiaan kimppuun.

Remix News on aiemmin raportoinut, että veitsirikollisuus on kasvanut Saksassa huimasti, ja nyt kirjataan jopa 50 hyökkäystä päivässä.

Seuraavassa twiitissä Karon viittaa siirtolaisten salamatkustajien kaappaamaan turkkilaiseen laivaan.

”Luit ehkä Välimerellä sattuneesta välikohtauksesta, jossa syyrialaiset, irakilaiset ja afganistanilaiset yrittivät kaapata turkkilaisen Galata Seaways -aluksen Napolin lähellä tyytymättöminä siihen, että se oli menossa satamaan Ranskassa eikä Italiassa”, saksalais-puolalainen toimittaja kirjoittaa.

Du liest von einem Vorfall im Mittelmeer, bei dem Syrer, Iraker und Afghanen versuchten, das türkische Schiff „Galata Seaways“ in der Nähe von Neapel zu kapern, weil ihnen missfiel, dass es einen Hafen in Frankreich und nicht Italien ansteuerte. pic.twitter.com/v2NWxMJQZH

Remix News raportoi, että Ruotsissa tapahtui viikonloppuna joukkoampuminen, joka tapahtuu aikana, jolloin aserikollisuus on noussut ennätyslukemiin Pohjoismaissa.

”Lauantaina saitte kuulla Etelä-Tukholmassa tapahtuneesta AK47-aseiden ammuskelusta, jossa kuoli 15-vuotias ja loukkaantui kolme ihmistä. Ruotsista on tullut eri maahanmuuttajaryhmien välisen jengiväkivallan keskipiste”, Karon kirjoittaa.

Seuraavassa twiitissä hän jatkaa: ”Toisessa ruotsalaisessa kaupungissa, Solnassa, saitte lukea lasten leikkikentällä tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta, jossa kaksi ihmistä ammuttiin.”

Sitten hän viittaa 19-vuotiaaseen somalialaiseen maahanmuuttajaan, joka pakeni vankilasta oltuaan vangittuna murhasta.

”Ruotsista puheen ollen: Olette varmaan lukeneet tapauksesta, jossa 19-vuotias somalialainen pakeni kasvatuslaitoksesta, johon hän itse asiassa oli joutunut murhattuaan jonkun”, Karon kirjoitti.

Karon palaa sitten Saksan puolelle ja kirjoittaa: ”Sitten saat tietää syyrialaisesta, joka otettiin kiinni Berliinin leikkikentältä 100 000 euron käteisvarat mukanaan. Tällaista summaa ei ole koskaan ollut omalla pankkitilillä, saati sitten käteisenä.”

Karon viittaa sitten Remix Newsin juttuun, joka koskee Irlannin massamaahanmuuton vastaisia vastaiskuja, ja kirjoittaa: ”Irlannissa pakolaisten määrä on kasvanut 960 prosenttia vuodessa, ja maahanmuutosta voitaisiin järjestää kansanäänestys.”

Karon esittää sitten skenaarion, jossa teoreettinen käyttäjä, joka on tehnyt kaiken viime viikon rikoksiin liittyvän taustatutkimuksen, ponnistelee saadakseen siitä tolkkua.

”Aika hurja viikonloppu Euroopassa, vai mitä?” ajattelet itseksesi. Vaikka et olisikaan muukalaisvihamielinen ja olisit aina pitänyt itseäsi ”ennakkoluulottomana”, tajuat: ”Helvetin monet rikoksentekijät ovat Afrikasta tai Lähi-idästä, eivätkä he ole olleet täällä pitkään.”

Ajattelet ehkä vielä: ”Tietyt rikolliset ilmiöt – kuten puukkotappelut, machete-hyökkäykset, jengikiistat, joukkoraiskaukset, raaka seksuaalinen väkivalta ylipäätään – tunnistan oikeastaan vain televisiosarjoista ja ne olivat lapsuudessani äärimmäisen harvinaisia.”

Tässä vaiheessa lukemista korvia jo kuumottaa, ja myös otsa alkaa hikoilla. Sitten selviää: ”Raakoja rikoksia ei tapahdu yhtä paljon kaikissa maissa.” Puolassa tai Slovakiassa viikonloppu näyttää pysyneen rauhallisena – sinnikkäästä googlailusta huolimatta.

Etsit poliitikkoja, jotka antaisivat vastauksia polttaviin kysymyksiisi. Luet Italian mediasta Jacopo Morronelta (Lega): ”Meidän on oltava tietoisia siitä, että tietyt elämäntavat ja kulttuurit ovat ristiriidassa meidän kanssamme, että ulkomaalainen rikollisuus lisääntyy.”

Éric Zemmour sanoo, että ”Ranskassa tapahtuu nyt 120-140 veitsihyökkäystä päivässä, kun 60-luvulla niitä oli 3-4.” Et ole varma, onko se totta. Olethan toki lukenut Zemmourista, että hän on ”äärioikeistolainen ja populisti”.

Mutta vatsassasi on sellainen epämiellyttävä tunne: ”Entä jos hän on edes osittain oikeassa?” Silloin Saksa olisi ollut aika lailla kusessa vuodesta 2015 lähtien. Ja tapaukset Saksasta ja Itävallasta viittaavat siihen, että ilmiössä saattaa olla jotain perää.”

Inzwischen sind nicht nur die Ohren heiß, sondern auch die Stirn schwitzig. Du stellst fest: „Die Rohheitsdelikte finden nicht in allen Ländern gleichermaßen statt.“ In Polen oder der Slowakei scheint das Wochenende – trotz hartnäckigem Googeln – ruhig geblieben zu sein.

Du findest Éric Zemmour, der sagt, es gebe inzwischen 120 bis 140 Messerangriffe am Tag in Frankreich, während es in den 60ern 3 bis 4 gegeben haben soll. Du bist dir nicht sicher, ob das stimmt, schließlich hast du von Zemmour gelesen, er sei rechtsextrem und Populist. pic.twitter.com/d7yhSzTxBF

Karon kertoo yksityiskohtaisesti, miten hallitukset reagoivat rikollisuuden lisääntymiseen riisumalla kansalaiset aseista ja varmistamalla avoimet rajat:

”Kirjaudut Twitteriin, luet saksalaisia uutisia ja löydät etsimäsi. Saat tietää Nordrhein-Westfalenissa toteutetusta valvontakampanjasta, jossa koko osavaltion alueella takavarikoitiin 46 veistä yhden yön aikana.”

”Etsit Morronen ja Zemmourin saksalaisia vastineita ja löydät SPD:n sisäministerin, joka torjuu rajatarkastukset mutta haluaa, että veitset kielletään junissa.”

Du loggst dich also ins deutsche Twitter ein und schwupp wirst du fündig. Du erfährst von einer Kontrollaktion in NRW, bei der in einer Nacht 46 Messer in ganz NRW sichergestellt wurden. https://t.co/5F4Y6XAZ2R

— Jan A. Karon (@jannibal_) June 11, 2023