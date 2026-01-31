Viisi ulkomaalaista epäiltynä ihmiskaupasta ja parituksesta Oulussa

Oulun keskustassa Rautatienkadulla oli poliisitehtävä 29.1.2026 illalla. Tehtävän seurauksena on otettu kiinni viisi henkilöä epäiltynä ihmiskaupasta ja parituksesta.
Poliisi sai 29.1.2026 ilmoituksen hätäkeskukselta naisesta, joka oli hakeutunut turvaan Oulun keskustassa sijaitsevaan elintarvikeliikkeeseen ja pyytänyt apua. Poliisin saapuessa paikalle nainen kertoi, että hänet on pakotettu myymään seksiä oululaisessa kerrostaloasunnossa.
Poliisi otti torstai-iltana kiinni yhden henkilön. Perjantaina aamupäivällä otettiin ansiokkaan PTR-yhteistyön (Poliisi, Tulli, Raja) avulla kiinni neljä henkilöä, jotka yrittivät poistua maasta. Asiaa tutkitaan nimikkeillä ihmiskauppa ja paritus.
Kaikki osalliset ovat ulkomaalaisia. Kuulusteluissa tarvitaan tulkkia, jonka vuoksi tapahtumien tutkinta on hidasta.
