Viktor Orbán: ”Länsimaisesta hulluudesta ei koskaan tule enemmistön mielipidettä tässä osassa maailmaa”

Viktor Orbán esittelee näkemyksensä Unkarin tulevaisuudesta konfliktien vuosikymmenen jälkeen.

Länsimaisen sivilisaation pilarit murtuvat

Unkarin pääministeri Viktor Orbánin mielestä seuraava vuosikymmen on vaarojen, epävarmuuden ja sodan vuosikymmen, sillä länsimaisen sivilisaation pilarit, joita aiemmin pidettiin horjumattomina, ovat murtumassa. Pääministeri puhui kolmesta muutoksesta länsimaisessa sivilisaatiossa. ”Aiemmin luulimme elävämme tieteen suojassa, sitten tuli Covid. Luulimme, että sota ei voi palata Eurooppaan, mutta Unkarin naapurissa on sota. Luulimme, että kylmä sota ei voi koskaan palata, mutta jotkut maailman johtajat pyrkivät nyt järjestämään elämämme uudelleen geopoliittisiin blokkeihin”, pääministeri sanoi.

Lännen vaikutusvalta on hiipumassa

Unkarin pääministeri puhui Euroopan yleisestä ilmapiiristä, joka on hänen arvionsa mukaan taantumassa, koska länsimaisen sivilisaation voima, valta, auktoriteetti ja toimijuus ovat hiipumassa. ”Kaikkein kipeintä vallan ja aineellisen tilan heikkenemisessä on se, että länsi menettää hallinnan energiavaroihin”, Orbán korosti. Länsi ei enää omista valtaosaa raaka-aineista ja energiavaroista. ”Tilanteemme, Euroopan tilanne, on kaksin verroin vaikeampi: syynä on se, että Washington käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Kukaan ei ole pöyristellyt, kun Yhdysvallat alkoi ottaa energiaa talteen fraktioinnin avulla, vaikka Amerikka ei ole salannut, että se käyttää energiapolitiikkaansa ulkopoliittisena aseena”, Orbán sanoi ja lisäsi, että amerikkalaiset pystyvät määräämään oman tahtonsa, koska he eivät ole riippuvaisia muista energiantoimittajista.

Energiavarojen menetys

Eurooppalaiset ovat vastanneet tähän vastustamalla riippuvuutta amerikkalaisista, ja tähän asti EU on yrittänyt suojella saksalais-venäläistä energia-akselia, joka on kuitenkin parhaillaan hajoamassa. ”EU:n komission viimeisin ehdotus on, että kaikki pitäisi velvoittaa vähentämään kaasunkulutustaan 15 prosentilla, ja jos se ei onnistu, se otetaan pois niiltä, joilla sitä on”, Viktor Orbán varoitti.

Unkaria odottavat haasteet

Unkarin kansan tilanteesta puhuessaan pääministeri sanoi, että tärkein haaste on väestön väheneminen. ”Hautajaisia on edelleen enemmän kuin ristiäisiä”, hän huomautti. ”Maailman kansat voidaan jakaa kahteen ryhmään: toiset pystyvät lisääntymään biologisesti, toiset eivät”. Viitaten Fideszin hallituksen perhepolitiikkaan hän sanoi, että maan tilanne on parantunut, mutta käännettä ei ole vielä tapahtunut.

”Ennen kuin käänne tapahtuu, Unkari ja Karpaattien allas ”varastetaan” meiltä ennemmin tai myöhemmin”, sanoi pääministeri.

Orbán sanoi, että ”toinen haasteemme on maahanmuutto, joka on jakanut Euroopan kahtia. ”Toinen puoli on maailma, jossa eurooppalaiset ja ei-eurooppalaiset kansat elävät yhdessä. Nämä maat eivät ole enää kansakuntia vaan kansojen konglomeraatteja. Siellä on toinen puoli lännestä, Keski-Eurooppa. Länsi on älyllisessä mielessä siirtynyt Keski-Eurooppaan, ja muualla Euroopassa on jäljellä enää lännen jälkeistä aikaa”, Orbán varoittaa. Hänen mukaansa lännen jälkeinen Eurooppa yrittää tällä hetkellä pakottaa Keski-Euroopan muuttumaan heidän kaltaisekseen.

Pakotettu siirtolaisuus

Pääministerin mielestä Bryssel yhdessä George Sorosin verkoston kanssa haluaa pakottaa Unkarin pakolaisuuteen. Viitaten joihinkin Unkaria vastaan nostettuihin oikeusvaltiomenettelyihin hän sanoi: ”Meidät on viety oikeuteen ja tuomittu. Ja jos Ukrainan pakolaiskriisiä ei olisi ollut, he olisivat alkaneet panna tuomiota täytäntöön. Nyt he ovat siirtäneet sen syrjään. He eivät ole poistaneet sitä esityslistalta, vaan ovat vain siirtäneet sen syrjään”.

Hän kutsui ”internationalistisen vasemmiston ideologiseksi irvokkuudeksi sitä, kun he yrittävät väittää, että Eurooppa on luonnostaan sekarotuinen. Se on historiallinen ja semanttinen petos. Euroopassa asuvat kansat liikkuvat ja tekevät työtä, mutta he eivät ole sekarotuisia. Olemme halukkaita sekoittumaan toisiimme, mutta emme ole halukkaita tulemaan sekarotuisiksi”, Orbán sanoi. Hänen mukaansa islamilainen sivilisaatio, joka on vähitellen siirtymässä kohti Eurooppaa on nykyään ymmärtänyt, että Unkari ei tule olemaan sen laajentumisen käynnistysalusta Euroopassa. Se perustuu unkarilaiseen perinteeseen, jonka mukaan Unkari on aiemmin taistellut islamilaista Ottomaanien valtakuntaa vastaan.

Sukupuolikysymys

Seuraava uhka on sukupuoli-ideologia, jota vastaan hallitus on ottanut käyttöön lastensuojelulain, ja jonka vuoksi Unkari on joutunut oikeuteen hallitsevan Euroopan vasemmiston toimesta. ”Emme halua kertoa heille, miten heidän pitää elää. Haluamme vain, että he ymmärtävät, että meidän maassamme isä on mies ja äiti on nainen – ja heidän tulee hyväksyä tämä Soros-voimien rinnalla.”, Orbán korosti ja lisäsi, että ”tästä länsimaisesta hulluudesta ei koskaan tule enemmistön mielipidettä tässä osassa maailmaa”.

Liittoutumien ja Visegradin nelikon merkitys

Pääministerin mukaan avain voittoon on sekä päättäväisyys että liittolaisten etsiminen. ”Siksi länsimaiden jälkeiset toimijat ovat tehneet kaikkensa häiritäkseen V4-maiden toimintaa. Puolalaisten ja unkarilaisten strategiset intressit sodassa ovat yhteneväiset: haluamme Venäjän pysyvän loitolla, ja haluamme Ukrainan pysyvän itsenäisenä. Mutta unkarilais-puolalaisissa suhteissa on kyse ydinongelmasta: me näemme tämän kahden slaavikansan välisenä sotana, ja puolalaiset näkevät sen sotana, jonka osa he ovat. Slovakialaiset ja tšekkiläiset ystävämme vaaleissa suosivat läntisen maailman jälkeistä maailmaa”, hän sanoi sarkastisesti.

Viktor Orbán sanoi, että missä tahansa sodassa on ensisijaista, että äidit surevat lapsiaan ja lapset menettävät vanhempansa. Tämän ajatuksen on oltava kaiken muun yläpuolella, myös politiikassa. Pääministeri korosti, että tähän mennessä 86 unkarilaista on kuollut taisteluissa Ukrainassa. Siksi hän piti kiinni aiemmasta kannastaan, jonka mukaan tämä ei ole unkarilaisten sota. Pääministeri totesi myös, että ”on maita, jotka arvostelevat Unkaria, koska se ei ole heidän mielestään tarpeeksi sitoutunut ukrainalaisiin, mutta monet näistä maista ovat kaukana tästä konfliktista ja antavat korkeintaan taloudellista tai aseellista tukea.”

Yhdysvallat

Viktor Orbánin mukaan amerikkalaisten väite, jonka mukaan kaikkien pitäisi vain olla historian oikealla puolella ja muu maailma tottelee, ei ole enää pätevä. ”Suurin osa maailmasta ei noudata tätä kehotusta. Tämä sota voi hyvinkin olla länsimaisen ylivallan loppu, moninapainen maailmanjärjestys kolkuttaa ovellamme”, pääministeri arvioi. Hän ehdotti, että länsimaiden olisi kehitettävä uusi strategia tyhjien voittokertomusten sijasta ja keskityttävä sodan voittamisen sijasta hyviin rauhanneuvotteluihin ja hyvään rauhantarjoukseen. ”EU:n tehtävänä ei ole asettua ukrainalaisten puolelle venäläisiä vastaan vaan asettua venäläisten ja ukrainalaisten väliin”, Orbán korosti.

EU:n veto-oikeuden poistaminen

Pääministeri sanoi, että Brysselin ehdotus poistaa EU:n ulkopolitiikasta yhteisymmärrykseen perustuva päätöksenteko on vaarallinen. ”Euroopasta ei voi tulla globaalia poliittista toimijaa, koska se ei kykene pitämään rauhaa edes kotimaassaan”, pääministeri huomautti ja kutsui EU:n yhtenäistä ulkopoliittista päätöksentekoa ”imperialismiksi”. ”On myös suuri ongelma, että EU ei pysty puolustamaan omia rajojaan. EU:n ei pitäisi haaveilla omasta keskeisestä roolistaan maailmanpolitiikassa, vaan sen pitäisi ensin tehdä työnsä omalla tontillaan”, hän korosti.

Energiantoimitukset ovat avainasemassa

”Peruskysymys on, kuka hyötyy tästä sodasta”, pääministeri sanoi. ”Venäläiset hyötyvät eniten, koska heillä on energiavarat. Nyt venäläiset myyvät vähemmän energiaa, mutta paljon korkeampaan hintaan, joten he ovat hyötyneet. Mutta siitä ovat hyötyneet myös kiinalaiset, jotka olivat aiemmin arabien armoilla energiariippuvuuden suhteen. Nyt he voivat ostaa venäläistä energiaa. Myös amerikkalaisilla yrityksillä menee hyvin. EU:lla menee kuitenkin huonosti, koska sen energiantuonti on miinuksella”, hän sanoi.

Eurooppaa uhkaa suuri taantuma

Orbán sanoi, että Eurooppaa vaivaa taantuman uhka, ja Unkarin tilannetta vaikeuttaa myös se, että dollarin vahvistuminen euroon nähden johtaa automaattisesti forintin heikkenemiseen. ”Unkari on asettanut itselleen tavoitteeksi kahdeksi seuraavaksi vuodeksi pysyä poissa maailmanlaajuisesta taantumasta”, hän sanoi. Mutta pääministerin mukaan vain Yhdysvaltain seuraavat presidentinvaalit voivat palauttaa rauhan maailmaan.

”Voimme säilyttää menestyksemme taloudellisesti, jos pysymme poissa sodista, sukupuolten välisistä typeryyksistä, maailmanlaajuisista veroista, maahanmuutosta ja Euroopan yleisestä taantumasta. Hyvä uutinen on, että onnistuimme tässä vuosina 2010 ja 2020. Vuonna 2020 Unkari oli edellä kriisiä”, Unkarin johtaja sanoi.

Unkarista tulee EU:n nettomaksaja

Pääministerin mukaan Unkarista tulee EU:n nettomaksaja vuoteen 2030 mennessä, mikä luo myös Unkarille uuden tilanteen. ”Siihen mennessä meidän on oltava huippukunnossa diplomaattisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti”, Orbán huomautti.

Lähde: Hungary Today