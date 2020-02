Viktor Orbán Roomassa: ”Liberalismi on ohi – on jonkin aivan uuden aika”

Unkarin pääministeri sanoo, että liberaalihallinnot ovat tehneet dramaattisia virheitä, jotka osoittavat uudenlaisen hallinnon tarpeellisuuden.

Liberalismi on ohi, ja tarvitaan uudenlainen, kristillisdemokraattinen hallinto, Unkarin pääministeri Viktor Orbán sanoi kansalliskonservatiivien konferenssissa Roomassa tiistaina.

Orbán sanoi lähihistorian aikana hallinneiden liberaalihallitusten syyllistyneen kahteen dramaattiseen virheeseen. Ensiksikin liberaalihallinnot epäonnistuivat vuonna 2008 alkaneessa talouskriisissä. Toiseksi liberaalihallinnot ovat epäonnistuneet vieläkin pahemmin vuonna 2015 alkaneen siirtolaiskriisin hallinnassa: liberaalihallinnot eivät ole pystyneet suojelemaan omien maidensa kansalaisia ja valtioidensa rajoja.

Liberaalien aikaansaama paine on nostanut esille keskustelun identiteetistä: keitä me olemme ihmisinä ja kansoina.

Orbán muistutti, että liberaalit eivät pidä kristillisestä yhteiskunnasta vaan pitävät jatkuvasti kasvavaa muslimiväestöä Euroopassa positiivisena kehityksenä. Jos maahanmuuttomyönteiset aktivistit pitävätkin vallalla olevasta kehityksestä, Orbán ei kuitenkaan halua heidän pakottavan koko Keski-Eurooppaa samaan muottiin.

Asiassa voidaan nähdä hyväkin puoli. Pääministerin mukaan liberaalien aikaansaama paine on nostanut esille keskustelun identiteetistä: keitä me olemme ihmisinä ja kansoina.

– Liberaalihallitusten perusperiaatteiden vuoksi liberalismi on mennyttä, ja on aika jollekin aivan uudelle: kristillisdemokratialle, Viktor Orbán sanoi.

Orbán puhui myös Euroopan unionista, jonka vakaimpana ja rauhallisimpana osana Keski-Euroopan maat nykyään ovat.

Euroopan unionilla on pääministerin mukaan kaksi mahdollista tietä. Ensimmäinen on rakentaa ”alhaalta ylös” kansallisvaltioiden välisen yhteistyön kautta, kun taas toinen tapa on ”ylhäältä alas” – pakottaa maat osaksi ”valtakuntaa”. Viktor Orbánin mukaan tähän ristiriitaan kulminoituu suurelta osin eurooppalaisen keskustelun vaikeus.

Lähde Unkarin hallitus.