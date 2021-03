Viktor Orbánin Fidesz-puolue jättää Euroopan kansanpuolueen EU-parlamentissa

Unkarin hallitsevan Fidesz-puolueen jäsenet EU-parlamentissa aikovat jättää Euroopan kansanpuolueen (EPP) sen jälkeen, kun EPP:n sääntöihin tehty muutos hyväksyttiin keskiviikkona pidetyssä ryhmän kokouksessa.

Fidesz-edustajat Kinga Gál ja Tamás Deutsch kertoivat, että oli ”mahdotonta hyväksyä” sitä, että EPP-ryhmä oli käynnistänyt ”kiireellisiä hallinnollisia toimenpiteitä” Euroopan maita kurittavan koronavirusepidemian aikana.

Hungary Today -julkaisun mukaan EPP on muuttamassa menettelysääntöjään, jotta ryhmä voisi rangaista koko jäsenpuolueen sijasta vain yhtä jäsentä. Uudet säännöt antaisivat myös mahdollisuuden jäädyttää koko Fidesz-ryhmä yksinkertaisella enemmistöllä.

Fideszin jäsenet sanoivat ilmoittaneensa oikeudellisista ja poliittisista huolenaiheistaan ​​useaan otteeseen, mutta EPP:n perussäännön muutoksen lopullinen versio ei ollut vieläkään tyydyttävä. Sääntöjen muutos, joka antaisi yksinkertaisen enemmistön karkottaa koko puolueen EPP-ryhmästä estäisi Fideszin jäseniä käyttämästä heille kuuluvia parlamentaarisia oikeuksia.

Fideszin EU-parlamenttiedustajat muistuttivat, että lähes 2 miljoonan EU-parlamenttivaaleissa Fidesziä tukeneen unkarilaisen demokraattista tahtoa ”on kunnioitettava täysimääräisesti”. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän valitsemiensa edustajien oikeuksia ei pidä jäädyttää tai poistaa.

Pääministeri Viktor Orbán ilmoitti jo sunnuntaina Euroopan kansanpuolueen puheenjohtajalle, saksalaiselle Manfred Weberille lähettämässään kirjeessä, että Fidesz jättää EPP:n, jos EU-parlamenttiryhmä hyväksyy uuden säännöstön.

Gál ja Deutsch totesivat lausunnossaan, että poliittisten erimielisyyksien käsittely EPP-ryhmässä on ollut ”antidemokraattista ja kelvotonta”.

Suomalaisen kokoomuksen ja sen nuorisojärjestön pitkä työ Fideszin potkimiseksi pois EPP:stä tuotti tulosta

EPP-ryhmään kuuluu myös Petteri Orpon luotsaama kokoomus-puolue, jonka nuorisojärjestö otti tyytyväisenä vastaan tiedon Fideszin lähdöstä.

– Kansallisen kokoomuksen ja sen Nuorisoliiton KNL:n pitkä työ Fideszin potkimisesta pois EPP:stä on ollut kannattavaa! Kokoomus ja Kokoomusnuoret ovat tehneet vuosia töitä sen eteen, että oppositiota ja demokratiaa kotimaassaan polkeva Fidesz-puolue saadaan poistettua Kokoomuksen eurooppalaisesta kattopuolueesta European People’s Partysta.Tänään pitkäjänteinen työ on tuottanut hedelmää, kun Fidezs on ilmoittanut eroavansa EPP:n ryhmästä EU-parlamentissa! Työ sen eteen, että Fidesz saadaan pysyvästi erotettua koko puolueesta jatkuu!

Emopuolue kokoomus uudelleentwiittasi kokoomusnuorten postauksen ilmaisten siten tyytyväisyytensä kristilliskonservatiivisen ja kansallismielisen Fidesz-puolueen eroamisen johdosta.

🎉 FIDESZ LÄHTEE EPP-RYHMÄSTÄ 🎉 Kansallisen Kokoomuksen @kokoomus ja Kokoomusnuorten vuosia jatkunut työ Fideszin saamiseksi pois EPP-kattopuolueesta tuottaa tulosta! (1/3) pic.twitter.com/QXepRPEHlE — Kokoomusnuoret (@Kokoomusnuoret) March 3, 2021

Kokoomus ja Kokoomusnuoret ovat tehneet vuosia töitä sen eteen, että oppositiota ja demokratiaa kotimaassaan polkeva Fidesz-puolue saadaan poistettua Kokoomuksen eurooppalaisesta kattopuolueesta European People’s Partysta. (2/3) — Kokoomusnuoret (@Kokoomusnuoret) March 3, 2021

Tänään pitkäjänteinen työ on tuottanut hedelmää, kun Fidezs on ilmoittanut eroavansa EPP:n ryhmästä EU-parlamentissa! Työ sen eteen, että Fidesz saadaan pysyvästi erotettua koko puolueesta jatkuu! (3/3) — Kokoomusnuoret (@Kokoomusnuoret) March 3, 2021

”EPP on menettänyt itsenäisyytensä ja sitä ohjataan vasemmalta”

Unkarin pääministeri Viktor Orbán sanoi maaliskuussa 2019, että ”EPP on menettänyt itsenäisyytensä ja sitä ohjataan vasemmalta”.

Orbán huomautti, että EPP:n maahanmuuttomyönteisellä siivellä oli halu liittoutua vihreiden, liberaalien ja sosialistien kanssa.

– He tietävät, että Fidesz ei koskaan hyväksy tätä, Orbán sanoi.

Pääministeri muistutti, että EPP ei ole enää se sama vahva puolue, mikä se oli Saksan liittokansleri Helmut Kohlin aikoina.

– Se on menettänyt itsenäisyytensä, sitä ohjataan vasemmalta ja se jopa haluaa tehdä vasemmiston kanssa yhteistyötä. Seurauksena ovat olleet EPP-puolueen omaksumat kaksoisstandardit, joita se käyttää Keski-Euroopan maita vastaan.