Viktor Orbánin Fidesz-puolue jätti virallisesti hyvästit Euroopan kansanpuolueelle EU-parlamentissa

Fideszin erokirje on osoitettu EPP:n sihteerille, Antonio López-Istúriz Whitelle.

– On aika sanoa hyvästi, Unkarin perheministerinä toimiva Katalin Novák sanoi.

Fidesz-puolueen EU-parlamenttiedustajat ilmoittivat jo 3. maaliskuuta jättävänsä EPP-ryhmän.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmaisi tyytyväisyytensä kansalliskonservatiivisen puolueen erosta EPP-ryhmästä.

– … Tämä oli meille ainoa mahdollinen lopputulos. Jatkamme taistelua eurooppalaisten arvojen puolesta, moniarvoisen puolueen puheenjohtaja twiittasi.

Fidesz has left the party. EPP parties incl. @kokoomus @moderaterna started this process 2 years ago. #Fidesz’ lack of respect for RoL & other EU core values was too much for us. This was for us the only possible result. We will continue the fight for European values. #EPP

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 18, 2021