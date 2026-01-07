Villien taksien sota? Ketjujen ulkopuolisille autoille tehtiin ilkivaltaa Rovaniemellä

Rovaniemellä nähtiin poikkeuksellinen hyökkäys takseja vastaan – poliisi pyytää nyt vihjeitä silminnäkijöiltä.
Rovaniemellä koettiin loppiaisen vastaisena yönä poikkeuksellinen ilkivallan aalto: useiden taksien ikkunoita rikottiin eri puolilla kaupunkia. Poliisin mukaan tapauksia tutkitaan vahingontekoina.
Yksi kuljettajista, Omar Al-Qarttani, kertoo järkyttyneenä: ” Vahingoittuneita autoja on ainakin 16”.
Al-Qarttanin mukaan kohteeksi joutuivat nimenomaan ne autot, jotka eivät kuulu paikallisten taksiyhtiöiden ketjuihin.
”Tämä osoittaa, ettei kyse ole sattumanvaraisesta tihutyöstä tai varkausyrityksestä”, hän painottaa.
Lapin poliisilaitos vahvistaa, että takseja on vahingoitettu eri puolilla Rovaniemeä: Louhikkotiellä, Kolpeneentiellä, Kuntotiellä ja Ahkiomaantiellä. Yhdessä tapauksessa auton sisälle oli jopa ammuttu ilotulite.
Poliisi pyytää silminnäkijöitä ilmoittamaan havaintojaan vihjepuhelimeen 0295466250, WhatsAppiin 050 415 5803 tai sähköpostilla vihjeet.lappi@poliisi.fi.
Lähde: Kaleva
