Viralliset luvut kertovat karun totuuden: ei-länsimaiset maahanmuuttajat vastuussa kolmanneksesta väkivallasta

Sellnerin julkaisu Tanskan rikostilastoista levisi kulovalkean tavoin — ja luvut ovat kaikkea muuta kuin mairittelevia Euroopan nykyiselle maahanmuuttopolitiikalle.

Itävaltalaisen identitaarisen liikkeen keulahahmo Martin Sellner nosti jälleen keskustelun ytimeen aiheen, jota moni Euroopan päättäjä välttelee. Sellner julkaisi X:ssä analyysin Tanskan rikostilastoista, ja kirjoitus levisi hetkessä laajalle yleisölle. Viralliset luvut vuosilta 2010–2022 piirtävät kuvan, jota hän kutsuu “brutaaliksi totuudeksi”: Somaliasta, Syyriasta ja Afganistanista tulleet ryhmät ovat Tanskassa selvästi yliedustettuina väkivaltarikoksissa.

Sellner huomauttaa, että juuri nämä samat ryhmät ovat viime vuosina saapuneet Saksaan massoittain. Hänen mukaansa tilastot osoittavat, että kyse ei ole yksittäistapauksista tai “äärioikeiston narratiivista”, vaan dokumentoidusta ilmiöstä, jonka poliittinen eliitti pyrkii painamaan villaisella.

Tanskan oikeusministeriön viralliset tiedot tukevat väitettä. Ei-länsimaiset maahanmuuttajat ja heidän jälkeläisensä muodostavat vain noin 10,6 prosenttia maan väestöstä, mutta heidät kirjataan lähes 30 prosenttiin kaikista väkivaltarikoksista ja yli 32 prosenttiin ilmoitetuista seksuaalirikoksista. Luvut pysyvät korkeina, vaikka niitä korjataan iän, sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan.

Sama trendi näkyy Saksan rikostilastoissa. Vuonna 2024 ei-saksalaiset kansalaiset muodostivat lähes 60 prosenttia väkivaltarikoksista epäillyistä, vaikka heidän osuutensa väestöstä oli vain noin 14,6 prosenttia. Sellnerin mukaan tämä on “varoitus, jota ei enää voi ohittaa”.

Asiantuntijat Saksassa ja Tanskassa muistuttavat, että rikollisuuteen vaikuttavat ”syrjäytyminen, asumisolot ja integraation epäonnistuminen”. Silti he myöntävät, että tietyt ryhmät ovat vuodesta toiseen rikostilastoissa yliedustettuina — ja että ilmiö on pysyvä, ei tilapäinen.

Sellnerin mukaan Euroopan on viimein katsottava numeroita silmiin ilman poliittista filtteriä: “Kun tietyt ryhmät ovat toistuvasti moninkertaisesti yliedustettuina väkivaltarikoksissa, kyse ei ole sattumasta. Kyse on politiikasta.”

Danish statistics from 2010–2022 reveal a brutal truth: Somalis, Syrians, and Afghans, the very groups imported into Germany en masse, show a vastly higher propensity for violent crime than the native population. Every crime those people committed was imported by our elites.

