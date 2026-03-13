Viranomaiset saavat laajemmat oikeudet rikostietojen luovutukseen

Uudet lait avaavat tiedusteluviranomaisille mahdollisuuden jakaa maanpetos- ja terrorismirikoksiin liittyvää tietoa aiempaa vapaammin. Supo voi jatkossa luovuttaa tietoja myös Natolle.

Valtioneuvosto esitti torstaina 12.3., että tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutokset, jotka laajentavat Suojelupoliisin ja sotilastiedusteluviranomaisten oikeuksia luovuttaa rikostietoja muille viranomaisille. Lait tulevat voimaan 20.3.2026.

Valtioneuvoston hyväksymät muutokset koskevat tiedustelumenetelmillä saadun rikostiedon luovuttamista rikostorjunnan tarpeisiin. Suojelupoliisin osalta kyse on poliisilain niin sanotusta palomuurisääntelystä, joka määrittää, missä tilanteissa Supo voi siirtää tietoja muille viranomaisille.

Sisäministeriön mukaan muutokset ovat merkittäviä, sillä ne avaavat viranomaisille uusia mahdollisuuksia torjua vakavia rikoksia ja kansallista turvallisuutta uhkaavia toimia.

Laajemmat oikeudet koskevat erityisesti maanpetos- ja terrorismirikoksia

Lakimuutosten myötä Suojelupoliisi voi jatkossa luovuttaa aiempaa laajemmin tietoja rikoksista, jotka liittyvät:

tuottamukselliseen turvallisuussalaisuuden paljastamiseen

maanpetokselliseen yhteydenpitoon

laittomaan sotilaalliseen toimintaan

matkustamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten

terrorismirikoksiin liittyvään julkiseen kehottamiseen

Tiedonluovutus on mahdollista myös tilanteissa, joissa tieto on olennaista kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi vakavalta uhalta.

Kansainvälinen tiedonvaihto tehostuu – Suomi voi jakaa tietoja myös Natolle

Sisäministeriö korostaa, että muutokset vahvistavat Suomen kykyä toimia osana kansainvälistä tiedusteluyhteistyötä. Suojelupoliisi voi jatkossa luovuttaa tietoja — mukaan lukien henkilötietoja — myös Natolle.

Tämä on merkittävä muutos Suomen tiedustelulainsäädäntöön ja linjassa maan Nato-jäsenyyden tuomien velvoitteiden ja yhteistyömuotojen kanssa.

Sotilastiedustelulakiin vastaavat muutokset

Myös sotilastiedustelulakiin tehtiin vastaavat tarkennukset rikostiedon luovuttamisesta. Tavoitteena on varmistaa, että sekä siviili- että sotilastiedustelu voivat toimia yhtenäisesti ja tehokkaasti rikostorjunnan tukena.

