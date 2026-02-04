Britanniassa käynnistetty hanke herättää raivoa: maaseutu halutaan muuttaa poliittisella ohjauksella “vähemmän valkoiseksi”. Monet britit pitävät hanketta keinotekoisena ja poliittisesti motivoituna.

Britanniassa on käynnissä hanke, joka ei enää edes yritä peitellä tarkoitustaan: maaseudun väestörakenne halutaan muuttaa poliittisella päätöksellä. Telegraphin mukaan viranomaiset puhuvat “monimuotoisuuden lisäämisestä”, mutta käytännössä kyse on siitä, että perinteinen brittiläinen maaseutu nähdään ongelmana, koska se on “liian valkoinen”.

Ohjelma velvoittaa alueita laatimaan suunnitelmia, joilla maaseudulle houkutellaan etnisiä vähemmistöjä — ei luonnollisen muuttoliikkeen, vaan valtion ohjauksen kautta. Viranomaiset perustelevat linjausta sillä, että “luonto kuuluu kaikille”, mutta rivien välistä on helppo lukea todellinen viesti: maaseudun perinteinen väestöpohja ei kelpaa.

Useat britit ovat tyrmistyneitä. Heidän mukaansa kyse ei ole mistään “luonnon saavutettavuudesta”, vaan ideologisesta väestöpolitiikasta, joka pyrkii muokkaamaan koko maan identiteettiä ylhäältä käsin. Kritiikin mukaan hallinto ei enää tyydy ohjaamaan politiikkaa — se haluaa ohjata ihmisiä.

Eräs aluehallinnon edustaja väitti, että “vähemmistöillä ei ole yhteyttä brittiläiseen luontoon”. Lausunto on herättänyt raivoa: miksi maaseudun asukkaiden pitäisi kantaa vastuuta siitä, että valtion monikulttuurisuusprojekti ei ole juurtunut kaikkialle?

Kriitikoiden mukaan kyse on laajemmasta trendistä, jossa perinteiset eurooppalaiset identiteetit nähdään ongelmana, joka pitää “korjata”. Maaseutu, joka on säilynyt pitkälti muuttumattomana, on nyt uuden ideologisen kampanjan kohteena.

Monet britit kysyvät, miksi valtion pitäisi ylipäätään puuttua siihen, ketkä haluavat asua maaseudulla. Onko seuraava askel kiintiöt? Pakkosiirrot? Vai jatkuuko tämä hiljaisena, mutta määrätietoisena väestönvaihtona, jota markkinoidaan “edistyksenä”?

Lue lisää aiheesta: