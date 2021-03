Viranomaisten vahtikoira Iso-Britanniassa: Poliisit valitsevat puolensa liian helposti mielenosoituksissa – polvistuminen leimaa BLM-aktivistiksi

Iso-Britanniassa julkaistun raportin mukaan poliisi liioittelee mielenosoituksissa asettumalla tiettyjen ryhmien puolelle ja voi vahingoittaa käsitystä poliisin puolueettomuudesta.

– Havaitsimme, että poliisi ei useinkaan löydä tasapainoa mielenosoittajien oikeuksien suojelemisen ja häiriöiden estämisen välillä, jollaisia voivat aiheuttaa jopa rauhanomaiset ​​mielenosoitukset, sanoo Matt Parr Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services -virastosta (HMICFRS), joka on itsenäinen poliisin ja pelastuslaitoksen toimintaa tarkkaileva elin.

Poliisi ei aina tee tarpeeksi arvioidessaan mielenosoitusten aiheuttamia häiriöitä, ja tämä kääntää tasapainon mielenosoittajien hyväksi.

– Joidenkin on vaikea ymmärtää, miksi poliisi ei puutu tilanteisiin, joissa mielenosoittajat näyttävät rikkovan lakia, Parr sanoo.

Poliisien ei tulisi kovin helposti mennä polvilleen, sillä ele yhdistetään nykyään Black Lives Matter -aktivismiin.

– On todella tärkeää, että [poliisin] toimintaa pidetään puolueettomana. Virkailijat eivät ole mielenosoituksissa edustamassa itseään. Heidän tulisi olla varovaisia ​​kaikessa toiminnassa, jonka voidaan katsoa tukevan tai vastustavan mielenosoituksen toista osapuolta, Parr varoittaa.

