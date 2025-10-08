Viro kieltäytyy ottamasta vastaan Ruotsin jengirikollisia ja terroristeja

Ruotsi rakentaa vankiloita ennätystahtiin ja vuokraa tilaa ulkomailta, mutta Viro kieltäytyy ottamasta vastaan kaikkein vaarallisimpia. Järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi eivät kuulu Viron tuontilistalle.

Ruotsi on solminut Viron kanssa sopimuksen, jonka mukaan osa vankeustuomion saaneista voi suorittaa rangaistuksensa Virossa. Taustalla on ruotsalaisten vankiloiden ylikuormitus, joka on seurausta uusista rikoslaeista ja koventuneista tuomioista. Sopimus kattaa 400 vankipaikkaa, mutta siihen sisältyy merkittäviä rajoituksia.

Viro ei suostu ottamaan vastaan jengirikollisia, terroristeja tai ääriliikkeisiin kytkeytyviä henkilöitä – ryhmiä, joiden määrä Ruotsin vankiloissa kasvaa nopeasti. Myös naiset, alle 18-vuotiaat, eläkeläiset ja valtion turvallisuutta uhkaavista rikoksista tuomitut on rajattu sopimuksen ulkopuolelle.

”Olemme kieltäytyneet kaikesta järjestäytyneestä rikollisuudesta, terrorismista ja ekstremismistä”, vahvistaa Viron oikeusministeri Liisa-Ly Pakosta maan yleisradiolle.

Ruotsi rakentaa lisää, mutta tilat eivät riitä vielä

Ruotsin Tidö-hallituksen astuttua virkaan on säädetty useita uusia lakeja ja kovennettu rangaistuksia, mikä on johtanut pidempiin vankeustuomioihin. Kriminalvården (Ruotsin vankeinhoitolaitos) pyrkii kolminkertaistamaan vankipaikkojen määrän vuoteen 2034 mennessä, mutta siihen asti tarvitaan väliaikaisia ratkaisuja.

Yksi niistä on Viron kanssa tehty vuokrasopimus, jonka avulla pyritään lievittämään akuuttia tilapulaa. Kriminalvården arvioi tapauskohtaisesti, ketkä vangit voidaan siirtää Viroon. Tällä hetkellä ei ole määritelty tarkkoja ryhmiä tai esimerkkitapauksia, ja työ on vielä kesken.

Ensimmäisten ruotsalaisten vankien odotetaan siirtyvän Viroon ensi kesänä.

Lähde: Samnytt

