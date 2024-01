Viro, Latvia ja Liettua rakentavat 600 bunkkeria Venäjän rajan läheisyyteen

Viro, Latvia ja Liettua ovat allekirjoittaneet sopimuksen 600 bunkkerista koostuvan erityisen puolustusjärjestelmän luomisesta, jonka tarkoituksena on estää Venäjää hyökkäämästä Naton itäiselle sivustalle.

Yhteiset bunkkeripuolustukset ovat seurausta Madridissa pidetyssä Naton huippukokouksessa tehdyistä päätöksistä, joissa kaikki jäsenmaat valtuutettiin laatimaan suunnitelmia alueensa puolustamiseksi hyökkäyksiltä.

Andris Spruds kirjoitti X:ssä, että linnoitusten tarkoituksena on vahvistaa Naton itäistä sivustaa ja niillä pyritään estämään mahdollisten vihollisten liikkumisvapaus. Hän lisäsi, että Washingtonissa pidettävää historiallista Naton huippukokousta edeltävänä aikana Naton on osoitettava, että se on valmistautunut puolustukseen paremmin kuin koskaan aiemmin.

Very productive and practical meeting with my Baltic colleagues @a_anusauskas and @HPevkur. The Baltic states will continue to support Ukraine militarily with training, equipment and through our drone, IT and demining coalitions.

We will establish the Baltic Defence Line to… pic.twitter.com/JtBZECHROq

— Andris Spruds (@AndrisSpruds) January 19, 2024