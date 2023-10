Viro suhtautuu rauhallisesti kaasuputken rikkoutumiseen

Virossa Baltic Connector -putken rikkeeseen on reagoitu kaasun jakeluvarmuuden kannalta rauhallisesti siitä huolimatta, että viime aikoina putkessa on kulkenut kaasua yksinomaan Suomesta Viroon päin.

Eesti Gaasin johtaja Margus Kaasik kertoi Ärileht-lehdessä, että Eesti Gaas saa kaasua myös Liettuan Klaipedan varastolaivasta sekä Latvian Inčukalnsisin maanalaisesta kaasuvarastosta. Tarvittaessa Eesti Gaas voi hankkia kaasua myös Keski-Euroopasta pitkin Liettuan ja Puolan välistä kaasuputkea. Suomessa Eesti Gaas toimii nimellä Elenger.

Suomen hallituksen ilmoitus Baltic Connectorin mahdollisesta sabotoinnista tuli Virolle yllätyksenä

Vaikka Baltic Connectoria operoivat molemman maan siirtoverkkoyhtiöt yhdessä, on epäilyn kaasuputken rikkeen tahallisuudesta tuonut esiin vain Suomi. Vielä maanantai-iltana Viron yleisradioyhtiön pääuutislähetyksessä kerrottiin, että Viron merivoimat on jo tutkinut putkea eikä mikään viittaa putken tahalliseen rikkomiseen. Merivoimien mukaan sabotaasin jäljet olisivat tulleet siinä vaiheessa jo esiin.

Vaurioita tarkasteltaessa näyttää siltä, ​​että joku tai jokin olisi repinyt putken sivulta, sanoi merivoimien komentaja Jüri Saska ERR:n haastattelussa. -Se näyttää siltä, ​​että se on vedetty yhdeltä puolelta, kuin kasteluletku olisi juuttunut jalkasi taakse ja olet vetänyt sen perässäsi, kuvaili Saska.

– Maanantaiaamusta lähtien olemme olleet erittäin tiiviissä yhteistyössä Suomen laivaston kanssa. Työnjako on ollut sellainen, että Suomen puolella on pääosin käsitelty Balticconnectorin tarkastusta, koska tämä tapaus on todennäköisesti Suomen talousvesillä ja olemme keskittyneet pääasiassa Elisa-viestintäkaapeliin. Saska ei lähde spekuloimaan mitään, ennen kuin vaurio on tutkittu.

Viron hallitus järjesti tiedotustilaisuuden eilen Baltic Connectorin mahdollisesta sabotaasista ja Venäjän mahdollisesta osallisuudesta siihen tunti sen jälkeen, kun Suomi oli aloittanut omansa.

Virossa haluttiin ensin kuulla, mitä Suomella on asiasta kerrottavana.

Viron Eleringin varovaisuutta asiassa on lisännyt se, että sen tulkinnan mukaan Baltic Connectoria ja sen rikettä koskevista yksityiskohdista voi tiedottaa vasta sen jälkeen, kun niistä on annettu pörssitiedote.

Kaasua myydään kaasupörssissä markkinahintaan, mihin Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioituminen jollain aikavälillä voi vaikuttaa.